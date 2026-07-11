Himachal Deadly Weather: मानसून सीजन में अब तक 17 लोगों की मौत

सोलन में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज

Himachal Deadly Weather, (आज समाज), शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और भारी बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ व भूस्खलन आदि की घटनाओं के चलते अब भी सैकड़ों सड़कें बंद हैं। सड़कें बंद होने और बड़े पैमाने पर समस्याएं पैदा हुई हैं। सोलन में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई, जबकि सिरमौर और शिमला में भी एक ही दिन में काफी बारिश हुई।

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कुल्लू-शिमला समेत कई ज़िलों में भारी बारिश का अनुमान

राज्य में शनिवार तक बारिश से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में 17 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों के मुताबिक भूस्खलन और मलबे के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में 120 से ज़्यादा सड़कें सड़कें (link roads) बंद हैं। सड़कों को बहाल करने का काम चल रहा है। शिमला के विकास नगर इलाके में रात के समय गिरे पत्थरों से खड़ी दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। टूटू में गिरे पेड़ों की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक बाधित हुआ, जिन्हें बाद में हटा दिया गया।

12 और 13 जुलाई के लिए येलो अलर्ट लागू

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शिमला, सिरमौर, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और चंबा ज़िलों में शनिवार के लिए भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। 12 और 13 जुलाई के लिए सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा ज़िलों में येलो अलर्ट लागू रहेगा, जहां भारी बारिश की संभावना है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस बीच कहा है कि भारी बारिश के दौरान स्कूलों में अवकाश का निर्णय संबंधित उपायुक्त और एसडीएम स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लेंगे। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों को भी अवकाश दिया जाएगा।

कुल्लू का मौसम, तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी

आईएमडी के अनुसार कुल्लू में दिनभर रुक-रुक कर हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। गरज-चमक और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। अगले कुछ दिन तक जिले में मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है।

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