Amarnath Yatra: आठ दिन में ही दो लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की पवित्र गुफा मंदिर पूजा-अर्चना

Amarnath Yatra, (आज समाज), श्रीनगर: पवित्र अमरनाथ यात्रा का शुक्रवार को आठवां दिन था और अब तक तीन जुलाई (पहले दिन) से महज आठ दिन में दो लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में पूजा-अर्चना कर ली है। यह इस साल लोगों में दिख रहे गहरे आध्यात्मिक उत्साह को दिखाता है।

9वें जत्थे में शुक्रवार को 8796 तीर्थयात्री रवाना हुए

कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शुक्रवार को 8,796 तीर्थयात्रियों का नौवां जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बालटाल और पहलगाम बेस कैंप की ओर यात्रियों की सुरक्षित और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करते हुए, इस काफिले को कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था के साथ भेजा।

दोनों रास्तों पर सुचारू रूप से चल रही है यात्रा : एलजी

ेउपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, आस्था के एक शानदार उदाहरण के तौर पर पवित्र अमरनाथ जी यात्रा ने केवल 8 दिन में 2 लाख तीर्थयात्रियों का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने बताया कि दोनों रास्तों पर यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और आने वाले हफ़्तों में भी श्रद्धालुओं का लगातार आगमन जारी रहेगा। हर हर महादेव!

नौवें जत्थे में 3,450 श्रद्धालु बालटाल के रास्ते गए

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, नौवें जत्थे में 3,450 तीर्थयात्रियों ने छोटे बालटाल रास्ते को चुना, जबकि 5,346 ने पारंपरिक पहलगाम रास्ते को चुना। अधिकारियों ने बताया कि 10 जुलाई की सुबह आठ बजे तक, कुल 14,502 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर के रास्ते में डोमेल एक्सेस कंट्रोल गेट पार कर लिया था। इन तीर्थयात्रियों में 8516 पुरुष, 5,064 महिलाएं, 529 बच्चे, 78 साधु, 59 साध्वियां, नौ ट्रांसजेंडर श्रद्धालु और 247 सुरक्षाकर्मी शामिल थे।

शुक्रवार को शाम छह बजे तक दर्शन पूरा करने के बाद 16,288 तीर्थयात्री सुरक्षित रूप से डोमेल लौट आए थे। लौटने वाले श्रद्धालुओं के इस समूह में 10,920 पुरुष, 4,830 महिलाएं, 198 बच्चे, 115 साधु, आठ साध्वियां, दो ट्रांसजेंडर श्रद्धालु और 215 सुरक्षाकर्मी शामिल थे।

सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

बता दें कि तीर्थयात्रियों का लगातार आना-जाना श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड जम्मू-कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई व्यापक तैयारियों को दर्शाता है। अधिकारियों ने सालाना तीर्थयात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। 24 घंटे सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेडिकल सुविधाएं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें, सफाई व्यवस्था और ठहरने की सुविधा शामिल है। अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने और अधिकारियों का सहयोग करने की अपील की है।

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