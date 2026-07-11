Gold Rate July 11 2026: दिल्ली से मुंबई तक क्या है 24 कैरेट सोने का ताजा भाव?

द्वारा
Mohit Saini
-
0
33
Gold Rate July 11 2026: दिल्ली से मुंबई तक क्या है 24 कैरेट सोने का ताजा भाव?
सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी

Gold Rate July 11 2026: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, जिससे खरीदारों को चल रहे मानसून सीजन में इस कीमती धातु को तुलनात्मक रूप से स्थिर रेट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। हालांकि शनिवार, 11 जुलाई को ट्रेडिंग बंद रहेगी, लेकिन शुक्रवार, 10 जुलाई के लेटेस्ट उपलब्ध रेट उस दिन के लिए बेंचमार्क के तौर पर काम करेंगे।

क्योंकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) वीकेंड पर नए रेट जारी नहीं करते हैं, इसलिए निवेशक और खरीदार शुक्रवार की क्लोजिंग कीमतों पर भरोसा कर रहे हैं।

आज का सोने का भाव: MCX और IBJA अपडेट

10 जुलाई को, MCX पर 5 अगस्त, 2026 का गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ₹143,478 प्रति 10 ग्राम पर सेटल हुआ, जो पिछले क्लोजिंग से ₹2 ज़्यादा पर सेशन खत्म हुआ। कॉन्ट्रैक्ट ₹144,890 पर खुला, ₹145,061 के इंट्राडे हाई को छुआ, और बंद होने से पहले ₹143,324 के लो तक फिसल गया।

IBJA के अनुसार, शुक्रवार शाम तक 24 कैरेट सोने की कीमत ₹143,363 प्रति 10 ग्राम थी, जो दिन में पहले दर्ज ₹143,815 से कम थी। इस बीच, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹131,325 प्रति 10 ग्राम थी, जबकि सुबह के सेशन में यह ₹131,735 थी, जो घरेलू बुलियन कीमतों में थोड़ी गिरावट को दिखाता है।

भारत के बड़े शहरों में 24-कैरेट सोने की कीमतें (11 जुलाई)
शहर सोने की कीमत (24K प्रति 10g)
दिल्ली ₹143,500
मुंबई ₹143,750
कोलकाता ₹143,560
चेन्नई ₹144,160
बेंगलुरु ₹143,860
हैदराबाद ₹143,970
पुणे ₹143,750
अहमदाबाद ₹143,940
लखनऊ ₹143,780
गुवाहाटी ₹144,050

लोकल टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डीलर प्रीमियम में अंतर के कारण अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतें अलग-अलग होती हैं। जो ग्राहक सोना खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि खरीदने से पहले लेटेस्ट लोकल रेट देख लें, क्योंकि अलग-अलग ज्वैलर्स के बीच कीमतें थोड़ी अलग हो सकती हैं।

हाल के उतार-चढ़ाव के बावजूद, सोना सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी ऑप्शन में से एक बना हुआ है, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगले प्राइस मूवमेंट के लिए घरेलू और ग्लोबल ट्रेंड्स पर करीब से नज़र रख रहे हैं।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग