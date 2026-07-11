CBSE 10th Second Board Result 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) जल्द ही क्लास 10 सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट 2026 अनाउंस कर सकता है। जो स्टूडेंट्स 15 मई से 21 मई, 2026 के बीच हुए दूसरे फेज़ के बोर्ड एग्जाम में बैठे थे, वे रिजल्ट ऑफिशियली डिक्लेयर होने के बाद अपने फाइनल स्कोरकार्ड देख पाएंगे।

रिजल्ट ऑफिशियल CBSE रिजल्ट पोर्टल पर अवेलेबल होगा, और कैंडिडेट्स को अपनी प्रोविजनल मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने के लिए अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड ID और दूसरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत होगी। ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा, स्टूडेंट्स UMANG ऐप, DigiLocker, SMS और IVRS सर्विस के ज़रिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

CBSE ने दो-बोर्ड एग्जाम सिस्टम शुरू किया

2026 एकेडमिक सेशन से, CBSE ने क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए दो-बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम शुरू किया है। यह पहल स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम का इंतज़ार किए बिना अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का एक और मौका देने के लिए बनाई गई है।

CBSE क्लास 10 सेकंड बोर्ड रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें

रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद स्टूडेंट्स ये आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

ऑफिशियल CBSE रिजल्ट वेबसाइट पर जाएं।

‘CBSE क्लास 10 सेकंड बोर्ड रिजल्ट 2026’ लिंक पर क्लिक करें।

ज़रूरी लॉगिन क्रेडेंशियल डालें।

रिजल्ट देखने के लिए डिटेल्स सबमिट करें।

प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटेड कॉपी रखें।

मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया

जो स्टूडेंट्स पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बाद दूसरे बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, उन्हें एग्जाम पास करने के लिए हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स और कुल मिलाकर 33% मार्क्स लाने होंगे।

CBSE बोर्ड की इवैल्यूएशन पॉलिसी के अनुसार, खास मामलों में, जहां कोई स्टूडेंट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा चूक जाता है, ग्रेस मार्क्स भी दे सकता है।

रिज़ल्ट जल्द ही आने की उम्मीद है, इसलिए स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार रखें और लेटेस्ट अपडेट और अनाउंसमेंट के लिए रेगुलर ऑफिशियल CBSE प्लेटफॉर्म चेक करते रहें।