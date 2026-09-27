IMD Weather Update: देश के 22 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली-NCR में बारिश का अनुमान

भारत के विभिन्न हिस्सों में आज, 27 सितंबर 2026 को मॉनसून की सक्रियता के कारण मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के 19 से 22 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है।

IMD Weather Update (आज समाज) नई दिल्ली: भारत के विभिन्न हिस्सों में आज, 27 सितंबर 2026 को मॉनसून की सक्रियता के कारण मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के 19 से 22 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है।

उत्तर और मध्य भारत (दिल्ली-NCR, यूपी, उत्तराखंड)

दिल्ली-NCR और नोएडा: आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। तेज और ठंडी हवाओं के चलने से मौसम में नवंबर जैसी हल्की ठंडक का अहसास हो रहा है। यहां अधिकतम तापमान 28°C से 30°C के आसपास रहेगा।

उत्तर प्रदेश: लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ और मुरादाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। पिछले 24 से 48 घंटों में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर स्कूलों में छुट्टियां भी घोषित की गई हैं।

उत्तराखंड: राज्य में आज बहुत भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी-तूफान चलने और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है।

पश्चिम और दक्षिण भारत (मुंबई, गुजरात, कर्नाटक)

मुंबई और कोंकण-गोवा: मध्य महाराष्ट्र, मुंबई और कोंकण क्षेत्र के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज/येलो अलर्ट जारी किया है। यहां गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं।

गुजरात और मराठवाड़ा: कई स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है।

दक्षिण भारत: तटीय कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में 30 से 50 किमी/घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है।

पूर्वी और अन्य राज्य

पश्चिम बंगाल: आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। यहां का अधिकतम तापमान करीब 32°C रहेगा।

राजस्थान: पश्चिमी हिस्सों में मौसम मुख्य तौर पर साफ और धूप खिली रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 31°C से 34°C तक जा सकता है।