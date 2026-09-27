Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमत में कितना हुआ बदलाव? जानें हिमाचल में आज क्या है रेट

Himachal Pradesh Gold Silver Price Today 26 September 2026: हिमाचल में 27 सितंबर को सोने-चांदी के भाव ने बढ़ाई हलचल! 24 कैरेट सोना ₹14,800 प्रति ग्राम तक पहुंचा, जबकि चांदी ₹2.50 लाख प्रति किलो के करीब-जानें आज के ताजा रेट।

Himachal Pradesh Gold Silver Price Today 27 September 2026: हिमाचल प्रदेश में आज 27 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों पर बाजार की नजर बनी हुई है। राज्य में सोने के भाव शुद्धता के आधार पर अलग-अलग हैं। उपलब्ध कीमतों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹14,800 प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम भी अपनी शुद्धता के अनुसार अलग स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

24 कैरेट सोने का भाव

24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्धता वाला सोना माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में 27 सितंबर को इसका भाव करीब ₹14,800 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। निवेश के लिहाज से शुद्ध सोने की कीमत पर बाजार में विशेष ध्यान रहता है।

22 कैरेट सोने की कीमत

आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का व्यापक इस्तेमाल होता है. आज हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹14,095 प्रति ग्राम है। इसकी कीमत 24 कैरेट सोने की तुलना में कम है, क्योंकि इसमें अन्य धातुओं का मिश्रण होता है।

18 कैरेट सोने का भाव

18 कैरेट सोने की कीमत आज करीब ₹11,532 प्रति ग्राम के बीच है। कम शुद्धता के कारण इसका भाव 22 और 24 कैरेट सोने से नीचे रहता है। खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार में लागू दर और मेकिंग चार्ज की जानकारी लेना जरूरी है।

हिमाचल प्रदेश में चांदी का आज का रेट

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी बाजार की गतिविधियों के अनुसार बदलाव देखने को मिलता है। 27 सितंबर, 2026 को हिमाचल प्रदेश में चांदी का भाव करीब ₹250 प्रति ग्राम है। वहीं, एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,50,000 है।

नोट: सोने-चांदी की कीमतें शहर, बाजार, शुद्धता, टैक्स और अन्य शुल्क के अनुसार अलग हो सकती हैं। खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव की पुष्टि करें।