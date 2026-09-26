गंगा एक्सप्रेसवे पर BJP विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी की फॉर्च्यूनर का भीषण हादसा, AIIMS में किए गए भर्ती

Ganga Expressway Accident: गंगा एक्सप्रेसवे पर डिबाई से BJP विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी की फॉर्च्यूनर हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि टायर फटने के बाद वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया और पोल से टकरा गया। हादसे में विधायक समेत तीन लोग घायल हुए हैं।

BJP MLA Accident on Ganga Expressway: लखनऊ से गाजियाबाद लौट रहे डिबाई के बीजेपी विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी की फॉर्च्यूनर शनिवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में विधायक समेत कार में सवार दो अन्य लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना के बाद विधायक को दिल्ली स्थित AIIMS में भर्ती कराया गया है। हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार SUV के अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे उतरने और एक पोल से टकराने का दृश्य दिखाई देता है। चंद्रपाल सिंह लोधी बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं।

टायर फटने से बेकाबू हुई कार

सामने आए CCTV फुटेज के मुताबिक फॉर्च्यूनर एक्सप्रेसवे पर तेज गति से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान अचानक उसका टायर फट गया। टायर फटने के बाद वाहन का संतुलन बिगड़ गया और फॉर्च्यूनर सड़क पर रपटती हुई एक्सप्रेसवे से नीचे उतर गई। इसके बाद वाहन सड़क किनारे मिट्टी वाले हिस्से में काफी दूर तक घिसटता हुआ गया और तेज रफ्तार में एक पोल से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि फॉर्च्यूनर को काफी नुकसान पहुंचा।

विधायक समेत तीन लोग घायल

हादसे में विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी समेत कार में सवार दो अन्य लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। विधायक को गंभीर चोटें आने की बात कही गई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के AIIMS में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय चंद्रपाल सिंह लखनऊ से गाजियाबाद की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान गंगा एक्सप्रेसवे पर यह दुर्घटना हुई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों और संबंधित एजेंसियों ने घायलों को उपचार के लिए भेजा। पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारी दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं।

CCTV में कैद हुआ पूरा हादसा

दुर्घटना का CCTV फुटेज इस हादसे की पूरी तस्वीर सामने लाता है। वीडियो में फॉर्च्यूनर अचानक नियंत्रण खोती दिखाई देती है। वाहन एक्सप्रेसवे से नीचे उतरने के बाद मिट्टी में काफी दूर तक रपटता है और फिर एक पोल से टकरा जाता है। फिलहाल शुरुआती जानकारी में टायर फटना हादसे की वजह बताई जा रही है। दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। चंद्रपाल सिंह लोधी बुलंदशहर जिले की डिबाई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं।