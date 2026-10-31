Sanjay Gupta Passes Away: फिल्ममेकर संजय गुप्ता का निधन, घर में अचानक गिरने से लगी थी गंभीर चोट

Filmmaker Sanjay Gupta Dies: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर संजय गुप्ता का शुक्रवार को मुंबई स्थित उनके घर पर निधन हो गया। फिल्ममेकर अशोक पंडित ने उनके निधन की पुष्टि की। घर में गिरने से संजय गुप्ता के सिर में गंभीर चोट लगी थी। उनके अचानक निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है।

Filmmaker Sanjay Gupta Death News: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर फिल्ममेकर संजय गुप्ता का शुक्रवार को मुंबई स्थित उनके घर पर निधन हो गया। वह ‘कांटे’, ‘जिंदा’, ‘काबिल’ और ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ जैसी फिल्मों से जुड़े रहे थे। उनके निधन की खबर फिल्ममेकर अशोक पंडित ने सोशल मीडिया के जरिए दी। इस खबर के सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। कई कलाकारों और फिल्मी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। संजय गुप्ता शुक्रवार रात अपने मुंबई स्थित घर में गिर गए थे। इस दौरान उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी।

अशोक पंडित ने दी निधन की जानकारी

फिल्ममेकर अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर संजय गुप्ता की तस्वीर शेयर करते हुए उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अपने प्रिय दोस्त और बेहतरीन निर्देशक के जाने की खबर सुनकर उन्हें गहरा सदमा लगा है। उन्होंने बताया कि संजय गुप्ता को घर पर सिर में चोट लगी थी, जिसके कारण उनका निधन हो गया। अशोक पंडित ने उन्हें जिंदगी से भरपूर और सिनेमा के प्रति जुनून रखने वाला इंसान बताया। उन्होंने संजय गुप्ता के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

Filmmaker Sanjay Gupta, best known for films ‘Kaante ‘ and ‘Shootout at Lokhandwala’, passes away, confirms Filmmaker Ashoke Pandit (file pic) https://t.co/mnMPprjsLx — ANI (@ANI) October 31, 2026

घर में गिरने से लगी थी सिर में चोट

संजय गुप्ता 30 अक्टूबर की रात अपने मुंबई स्थित घर में गिर गए थे। इस दौरान उनके सिर में गंभीर चोट लगी। अगले दिन सुबह परिवार के सदस्यों को घटना की जानकारी मिली और पुलिस को सूचित किया गया। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि घटना के समय घर में परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें रात में इसकी जानकारी नहीं हो सकी। सुबह संजय गुप्ता के परिवार ने उन्हें देखा और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है। शुरुआती जानकारी में परिवार ने किसी तरह की आशंका जाहिर नहीं की है।

फिल्म ‘कांटे’ से मिली थी खास पहचान

संजय गुप्ता ने साल 1994 में फिल्म ‘आतिश: फील द फायर’ से बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में संजय दत्त और आदित्य पंचोली मुख्य भूमिकाओं में थे। इसके बाद उन्होंने ‘राम शास्त्र’, ‘खौफ’ और ‘जंग’ जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। साल 2002 में आई फिल्म ‘कांटे’ उनके करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल रही। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, महेश मांजरेकर और लकी अली जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म की कहानी और एक्शन स्टाइल को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इसके अलावा संजय गुप्ता ‘मुसाफिर’, ‘जिंदा’, ‘शूटआउट एट वडाला’, ‘जज्बा’, ‘काबिल’ और ‘मुंबई सागा’ जैसी फिल्मों के लिए भी जाने जाते थे।

‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ से भी नाता

संजय गुप्ता का नाम फिल्म ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ से भी जुड़ा रहा। हालांकि इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया था, जबकि संजय गुप्ता इसके निर्माता और लेखक के रूप में जुड़े थे। साल 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, विवेक ओबेरॉय, सुनील शेट्टी और तुषार कपूर जैसे कलाकार थे। संजय गुप्ता की फिल्मों में मुंबई के अंडरवर्ल्ड, अपराध की दुनिया, दमदार एक्शन और स्टाइलिश कहानी कहने का अंदाज देखने को मिलता था। यही उनकी फिल्मों की एक अलग पहचान बन गई थी।