Punjab Elections: AAP की पहली लिस्ट जारी, धूरी से फिर चुनाव लड़ेंगे CM भगवंत मान, 40 उम्मीदवारों को मिला टिकट

Punjab Assembly Elections: आम आदमी पार्टी (AAP) ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। CM भगवंत मान को धूरी से दोबारा टिकट दिया गया है। वहीं, कुलदीप सिंह धालीवाल अजनाला, हरमीत सिंह संधू तरनतारन और संजीव अरोड़ा लुधियाना वेस्ट से चुनाव लड़ेंगे।

AAP First List for Punjab Elections: पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक बार फिर धूरी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा कुलदीप सिंह धालीवाल को अजनाला, हरमीत सिंह संधू को तरनतारन और कुलवंत सिंह को SAS नगर से टिकट दिया गया है। लुधियाना वेस्ट से संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी की पहली सूची में कई मौजूदा विधायकों और मंत्रियों को भी जगह मिली है।

CM मान फिर धूरी से लड़ेंगे चुनाव

AAP की पहली सूची में सबसे प्रमुख नाम मुख्यमंत्री भगवंत मान का है। पार्टी ने उन्हें संगरूर जिले की धूरी विधानसभा सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाया है। भगवंत मान ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इसी सीट से जीत दर्ज की थी। पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए धूरी से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को कोटकपूरा से टिकट दिया गया है।

इन बड़े नेताओं को भी मिला टिकट

AAP ने अपनी पहली सूची में पंजाब के कई वरिष्ठ नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। कुलदीप सिंह धालीवाल को अजनाला, डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर को अमृतसर साउथ और हरमीत सिंह संधू को तरनतारन से टिकट दिया गया है। कुलवंत सिंह को SAS नगर और संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा बलकार सिंह को करतारपुर, जय कृष्ण सिंह रौड़ी को गढ़शंकर, हरपाल सिंह को उनकी सीट से और अमनशेर सिंह (शेरी कलसी) को बटाला से उम्मीदवार बनाया गया है। विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को कोटकपूरा से टिकट मिला है।

जेल में बंद संजीव अरोड़ा को टिकट

पहली सूची में संजीव अरोड़ा का नाम भी काफी चर्चा में है। पार्टी ने उन्हें लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि संजीव अरोड़ा फिलहाल जेल में हैं। इसके बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि उम्मीदवारों के नाम तय करने से पहले पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) में चर्चा की गई। उम्मीदवारों के चयन में सर्वे से मिले फीडबैक को भी ध्यान में रखा गया।

117 में से 40 सीटों पर उम्मीदवार घोषित

पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं। AAP ने अपनी पहली सूची में 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। अभी 77 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। पार्टी आने वाले समय में बाकी उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव में AAP का मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल समेत अन्य राजनीतिक दलों से होगा। ऐसे में पहली सूची जारी करके पार्टी ने चुनावी तैयारी की शुरुआत कर दी है। उम्मीदवारों को अब अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क और चुनावी गतिविधियां तेज करने का मौका मिलेगा।