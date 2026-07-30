ADR Report: डीके शिवकुमार सबसे अमीर मुख्यमंत्री

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। रिपोर्ट में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण किया गया है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट

ADR Report, (आज समाज), नई दिल्ली: देश के मुख्यमंत्रियों की घोषित संपत्ति को लेकर एक नई तस्वीर सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (अऊफ) और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी देश के दूसरे सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। रिपोर्ट में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री

रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। उनके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का स्थान है। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी कुल घोषित संपत्ति 85.87 लाख रुपये बताई है। इसमें 24.57 लाख रुपए की चल संपत्ति और 61.30 लाख रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम आता है, जिनकी घोषित संपत्ति 1.03 करोड़ रुपए से अधिक है।

कौन हैं सबसे अमीर और सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री?

रिपोर्ट में सबसे ऊपर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हैं। उन्होंने 1,413 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। रिपोर्ट के अनुसार, 31 में से चार मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनकी घोषित संपत्ति 100 करोड़ रुपए से अधिक है। दूसरी ओर, सबसे कम संपत्ति जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास है, जिन्होंने 55.24 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 85.87 लाख रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

31 मुख्यमंत्रियों की औसत घोषित संपत्ति 118.07 करोड़ रुपए

एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि देश के 31 मुख्यमंत्रियों की औसत घोषित संपत्ति 118.07 करोड़ रुपए है। यानी अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री करोड़ों रुपये की संपत्ति रखते हैं। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी की घोषित संपत्ति राष्ट्रीय औसत से काफी कम हैं। रिपोर्ट चुनाव आयोग में जमा किए गए शपथपत्रों के आधार पर तैयार की गई है।

14 मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज

रिपोर्ट में मुख्यमंत्रियों के खिलाफ दर्ज मामलों की भी जानकारी दी गई है। इसके अनुसार, 31 में से 14 मुख्यमंत्रियों यानी करीब 45 प्रतिशत ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें 11 मुख्यमंत्री यानी लगभग 35 प्रतिशत ऐसे हैं, जिन पर गंभीर आपराधिक मामलों का भी उल्लेख किया गया है। ये सभी जानकारी संबंधित नेताओं के चुनावी हलफनामों पर आधारित है।

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