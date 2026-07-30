Vikram Singh: अमृतपाल का करीबी विक्रम सिंह 5 दिन के रिमांड पर

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Rajesh
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खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के सहयोगी विक्रम सिंह को अजनाला कोर्ट ने पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। उसे इंडो-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया।
Vikram Singh: विक्रम सिंह को अजनाला कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा।
Vikram Singh: विक्रम सिंह को अजनाला कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा।

2023 के अजनाला थाने पर हमले और आगजनी की घटना में आरोपी है विक्रम सिंह
Vikram Singh, (आज समाज), अमृतसर: खालिस्तान समर्थक और सांसद अमृतपाल सिंह के सहयोगी विक्रम सिंह को आज अजनाला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने विक्रम सिंह का 5 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया है। पुलिस के मुताबिक, विक्रम सिंह का नाम अमृतपाल सिंह से जुड़े मामलों में सामने आया था।

जांच एजेंसियों का मानना है कि वह अमृतपाल के करीबी साथियों में शामिल रहा है। इसी कारण उससे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूछताछ की जानी है। पुलिस अब उससे उसके पुराने मामलों, फरारी के दौरान की गतिविधियों और उसके संपर्कों को लेकर गहन पूछताछ करेगी।

इंडो-नेपाल बार्डर से किया गया था गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार विक्रम सिंह को कुछ दिन पहले इंडो-नेपाल बार्डर से गिरफ्तार किया गया था। वह अमेरिका से भारत लौटा था। उसके खिलाफ पहले से लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी था, जिसके आधार पर सुरक्षा एजेंसियां उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थीं।

भारत पहुंचने के बाद उसकी लोकेशन मिलने पर उसे हिरासत में लिया गया। रिमांड के दौरान पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि विदेश में रहने के दौरान वह किन लोगों के संपर्क में था और भारत लौटने के बाद उसकी क्या गतिविधियां रहीं।

पंजाब के खडूर साहिब से सांसद हैं अमृतपाल सिंह

अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद और खालिस्तान समर्थक संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ के प्रमुख हैं। वह अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं।

उन्हें अजनाला थाने पर हमले, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन, और कई अन्य आपराधिक मामलों के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनकी रिहाई और बंदी सिखों की मांग को लेकर हाल ही में उनके संगठन (अकाली दल वारिस पंजाब दे) ने चंडीगढ़ में बड़ा प्रदर्शन किया है।

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