Dhar Bhojshala Case: धार भोजशाला विवाद: मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए दी जाएगी अलग जमीन

सुप्रीम कोर्ट ने धार भोजशाला परिसर के पास खसरा नंबर 596 पर मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं

Dhar Bhojshala Case, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने धार (मध्य प्रदेश) की ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला/कमल मौला परिसर से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने शुक्रवार की नमाज के लिए विवादित परिसर से सटी खसरा नंबर 596 की जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14 जुलाई 2026 के अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक खसरा नंबर 596, जिसे दर्गाह की जमीन बताया गया है पर नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए।

हमें जो भी जमीन मिले, वहां से मस्जिद साफ दिखाई देनी चाहिए

मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों के बावजूद स्थानीय प्रशासन उन्हें नमाज के लिए भोजशाला परिसर से करीब 1.3 किलोमीटर दूर जगह दे रहा था, जो व्यावहारिक नहीं है।

उन्होंने कोर्ट से भावुक और स्पष्ट अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज को जो भी वैकल्पिक जमीन दी जाए, वह परिसर के पास हो और वहां से मस्जिद साफ दिखाई देनी चाहिए। अहमदी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि साइट प्लान में दरगाह भूमि के रूप में दर्ज क्षेत्र को ही शुक्रवार की नमाज के लिए तय किया जाए, क्योंकि यह बिल्कुल सटा हुआ है और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

अदालत ने साइट प्लान का किया जिक्र

सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष प्रस्तुत साइट प्लान का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि खसरा नंबर 596 तक पहुंचने के लिए अलग और स्वतंत्र रास्ता उपलब्ध है। इसी वजह से यह स्थान नमाज के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। अदालत ने यह भी कहा कि यह जमीन विवादित भोजशाला/कमाल मौला परिसर से सटी हुई है।

खसरा नंबर 596-611 पर बनी सहमति

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खसरा नंबर 596-611 वाली जमीन (दरगाह भूमि) को सबसे व्यावहारिक समाधान माना। चीफ जस्टिस ने नोट किया कि इस स्थान का आने-जाने का रास्ता अलग है, जो हिंदू श्रद्धालुओं के रास्ते से बिल्कुल नहीं टकराएगा। इससे कानून-व्यवस्था की कोई समस्या भी पैदा नहीं होगी। अंतत: कोर्ट ने इसी स्थान पर दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज की अनुमति देते हुए प्रशासन को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।