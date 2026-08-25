DGCA Action: अब हर साल होगा पायलटों का डोप टेस्ट? एयर सेफ्टी को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी में DGCA

By
Amit Upadhyay
-
0
23
Pilot Safety Rules: एयर सेफ्टी और विमान संचालन में नशे के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA बड़ा बदलाव करने की तैयारी में हैं। प्रस्ताव के तहत सभी पायलटों का साल में एक बार अनिवार्य डोप टेस्ट कराया जा सकता है। रैंडम ड्रग टेस्टिंग का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है।
DGCA annual dope test for pilots 2026, mandatory drug testing rules for Indian pilots, DGCA pilot drug test latest update, Air India AI2379 pilot dope test case, DGCA annual pilot medical drug screening, India aviation pilot random drug testing rules, DGCA पायलट डोप टेस्ट, पायलटों का सालाना डोप टेस्ट, DGCA नए नियम, एयर इंडिया AI2379 घटना
एयर इंडिया की घटना के बाद DGCA पायलटों का हर साल डोप टेस्ट कराने पर विचार कर रहा है।

DGCA Big Move on Air Safety: विमान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA नियमों को सख्त करने की तैयारी में हैं। मंत्रालय सभी पायलटों का साल में एक बार अनिवार्य डोप टेस्ट कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। DGCA इस प्रस्ताव को लेकर एयरलाइंस और अन्य संबंधित पक्षों से चर्चा कर रहा है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि अगर हर पायलट की सालाना जांच अनिवार्य की जाती है, तो इसका एयरलाइन संचालन पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है और इसे लागू करने को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

क्यों उठी सालाना डोप टेस्ट की मांग?

पायलटों की ड्यूटी के दौरान नशीले या साइकोएक्टिव पदार्थों के इस्तेमाल को रोकना विमानन सुरक्षा का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौजूदा व्यवस्था में फ्लाइट क्रू की साइकोएक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग के प्रावधान हैं और कुछ परिस्थितियों में जांच की जाती है। अब DGCA यह समीक्षा कर रहा है कि नियमित जांच का दायरा बढ़ाकर हर पायलट की साल में कम से कम एक बार जांच की जाए या नहीं। इसके अलावा रैंडम टेस्टिंग को भी अधिक प्रभावी बनाने पर विचार हो रहा है।

एयर इंडिया की घटना के बाद बढ़ी सख्ती

यह चर्चा 4 अगस्त 2026 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 के साथ हुई गंभीर घटना के बाद तेज हुई है। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट ने उड़ान के दौरान अचानक करीब 300 फीट की ऊंचाई खो दी। विमान में 137 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे। इस घटना में 20 यात्रियों और 4 केबिन क्रू सदस्यों समेत कुल 24 लोग घायल हुए। विमान बाद में सुरक्षित दिल्ली में उतर गया। इस घटना को Serious Incident माना गया और इसकी जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है। DGCA ने जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया था।

पायलट के डोप टेस्ट में क्या सामने आया?

घटना के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोनों पायलटों की साइकोएक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग की गई थी। सरकार के शुरुआती बयान के अनुसार, पायलट-इन-कमांड (PIC) की प्रारंभिक जांच में ऐसा परिणाम आया था, जिसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट जरूरी था। नमूना निर्धारित प्रयोगशाला में भेजा गया था। बाद में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कन्फर्मेटरी टेस्ट में पायलट का नमूना मारिजुआना के लिए पॉजिटिव आया। दोनों पायलटों को जांच के दौरान उड़ान ड्यूटी से बाहर रखा गया है। हालांकि AAIB ने जांच पूरी होने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी।