Ind vs SL Test: नाइटवॉचमैन हुआ अंपायर पर आग बबूला, वापस जाते समय कुशन पर बल्ला मारा, ड्रेसिंग रूम में फेंका ग्लव्स

कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन प्रभात जयसूर्या को नाइटवॉचमैन के तौर पर भेजा. उनको आउट दिए जाने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया. मानव सुथार की बॉल पर वो LBW हुए ये फैसला थर्ड अंपायर ने दिया जिसे लेकर श्रीलंका की टीम नाखुश दिखी.

नई दिल्ली. भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में लगातार विवाद देखने को मिल रहा है. पहले दिन यशस्वी जायसवाल विरोधी गेंदबाज असिथा फर्नांडो से उलझ गए. मैच के दूसरे दिन प्रभात जयसूर्या को नाइटवॉचमैन के तौर पर भेजा. उनको आउट दिए जाने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया. मानव सुथार की बॉल पर वो LBW हुए ये फैसला थर्ड अंपायर ने दिया जिसे लेकर श्रीलंका की टीम नाखुश दिखी.

पहला मैच हारकर भारत के खिलाफ सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरी श्रीलंका की हालत खराब हो चुकी है. पहली पारी में टीम इंडिया ने देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल की सेंचुरी के दम पर 503 रन बनाकर पारी घोषित की. इसके जवाब में तीसरे दिन टीम लंच तक 130 रन पर चार विकेट गंवा चुकी थी. दूसरे दिन के खेल में जब ओपनर लाहिरू उदारा का विकेट जल्दी गिरा तो श्रीलंका ने प्रभात जयसूर्या को नाइटवॉचमैन के तौर पर भेजा.

Nightwatchman sent packing! 🚶‍➡️ Manav Suthar strikes to pick up the wicket of Prabath Jayasuriya and wrap up the day on a high! 💥 Watch #SLvIND, 2nd Test, Day 3, Tomorrow, 9 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV… pic.twitter.com/pAKsoOncyK — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 24, 2026



मानव सुथार की बॉल पर lbw अपील हुई. फील्ड अंपायर ने इसे आउट दिया और बिना समय गंवाए जयसूर्या ने अंपायर के फैसले के खिलाफ रिव्यू लिया. थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद उनको आउट करार दिया. इस फैसले के बाद बल्लेबाज बेहद नाराज नजर आए. मैदान से बाहर जाते समय उन्होंने बाउंड्री कुशन पर बल्ला मारा. ड्रेसिंग रूम में पहुंचने के बाद उन्होंने गुस्से में अपने ग्लव्स भी फेंक दिए.

खराब रोशनी की वजह से विवाद

दूसरे दिन के आखिरी सेशन में खारब रोशनी के बाद भी अंपायर्स ने खेल जारी रखने का फैसला लिया. इसे लेकर मेजबान टीम नराज दिखी. श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम में भी नाराजगी साफ दिखाई दी. टीम के खिलाड़ी अंपायरों की तरफ से खराब रोशनी के बावजूद खेल जारी रखने के फैसला से नाराज थे. नाइट वॉचमैन जयसूर्या ने 7 गेंद पर 2 रनाकर आउट हुए और खेल रोकने का फैसला लिया गया. श्रीलंका की टीम का मानना था कि मैच को जारी रखने के लिए रोशनी प्रयाप्त नहीं था.

मांजरेकर ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को लताड़ा

भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने खराब रोशनी को लेकर अंपायरों से बहस करने पर श्रीलंका के खिलाड़ियों को आड़े हाथों लिया. उनका कहना था कि अंपायरों से बहस की जगह पर बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहिए था. ध्यान भटकने की वजह से ही उनका विकेट गिरा. मांजरेकर का कहना था खराब रोशनी को लेकर नाराजगी जाहिर करने से अच्छा होता कि बैटिंग करते समय ध्यान गेंद पर रखना चाहिए था. सुथार ने अच्छी गेंदबाजी से विकेट हासिल किया इसके लिए खराब रोशनी को जिम्मेदार ठहराना गलत है.