Chandra Grahan 2026 Kab Lagega 2026: 27 या 28 कब लगेगा चंद्र ग्रहण, भारत में दिखाई देगा या नहीं?

Chandra Grahan 2026 Kab Lagega 2026: 28 अगस्त 2026 को साल का खास खगोलीय घटनाक्रम देखने को मिलेगा. इस दिन आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा और संयोग से इसी तारीख को रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा. ऐसे में ग्रहण की दृश्यता, सूतक काल और राखी बांधने के शुभ समय को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं.

Chandra Grahan 2026 Kab Lagega 2026: 28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण आंशिक होगा. भारतीय समय के अनुसार इसका आंशिक चरण सुबह करीब 8:04 बजे शुरू होकर 11:21 बजे तक चलेगा, जबकि ग्रहण का चरम करीब 9:43 बजे होगा. हालांकि भारत में उस समय दिन रहेगा और चंद्रमा क्षितिज के नीचे होगा, इसलिए यह ग्रहण देश में दिखाई नहीं देगा. नासा के अनुसार ग्रहण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका सहित दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा.

क्या रक्षाबंधन पर पड़ेगा ग्रहण का असर?

भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा. इसलिए रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण के कारण कोई विशेष रोक नहीं रहेगी. नई दिल्ली में 28 अगस्त को राखी बांधने का समय सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक बताया गया है और भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो चुकी होगी. इसलिए भारत में लोग सामान्य रूप से रक्षाबंधन मना सकते हैं.

विदेश में रहने वाले भारतीय क्या करें?

अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के जिन हिस्सों में ग्रहण दिखाई देगा, वहां रहने वाले भारतीय अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार सूतक और ग्रहण संबंधी नियमों का पालन कर सकते हैं. मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण से करीब 9 घंटे पहले सूतक शुरू माना जाता है.

ग्रहण के दौरान इष्ट देव के मंत्रों का जाप करने की परंपरा है. सावन पूर्णिमा होने के कारण भगवान शिव के भक्त “ऊं नमः शिवाय” मंत्र का जाप कर सकते हैं. ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, पूजा स्थल की सफाई और जरूरतमंदों को अन्न या वस्तुओं का दान करने की भी धार्मिक मान्यता है,

ग्रहण के बाद क्या करें?

ग्रहण दिखाई देने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग परंपरा के अनुसार स्नान, पूजा और दान कर सकते हैं. चावल, दाल, आटा, फल और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दान करना शुभ माना जाता है. वहीं भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक लागू नहीं होगा और रक्षाबंधन सामान्य रूप से मनाया जा सकता है.