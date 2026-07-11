IVF Clinics New Rules: आईवीएफ और एआरटी क्लीनिकों की अनियमितताओं पर शिकंजा, तैयार होंगे नए नियम

महिला आयोग ने गठित की उच्च स्तरीय समिति

IVF Clinics New Rules, (आज समाज), नई दिल्ली: देशभर के आईवीएफ क्लीनिकों और एआरटी केंद्रों में बढ़ती अनियमितताओं और अनैतिक प्रथाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने इन संस्थानों को विनियमित करने वाले कानूनों और रूपरेखा की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, सुरक्षा और उनकी गरिमा की पुख्ता रक्षा करना है। समिति की अध्यक्षता दिल्ली हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त जज आशा मेनन करेंगी।

फर्टिलिटी सेक्टर में मेडिकल टूरिज्म बढ़ने से कानून के उल्लंघन की संभावना

आयोग ने एक बयान में कहा कि सभी एआरटी क्लीनिकों और अंडाणु-शुक्राणु बैंकों के लिए हालांकि नेशनल एआरटी एंड सरोगेसी रजिस्ट्री के तहत पंजीकरण आवश्यक है, लेकिन सिर्फ नियमों का पालन करना ही अनैतिक तरीकों को रोकने के लिए काफी नहीं रहा है। फर्टिलिटी सेक्टर में मेडिकल टूरिज्म बढ़ने से भारत के कानूनी सुरक्षा उपायों के संभावित उल्लंघन को लेकर चिंताएं भी पैदा हुई हैं। इनमें लिंग चयन को रोकने के उपाय भी शामिल हैं।

नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी समिति

आयोग के अनुसार, अलग-अलग राज्यों में इलाज के एक जैसे प्रोटोकाल नहीं होने की वजह से महिलाओं को अनावश्यक प्रक्रियाओं, देखभाल के असमान मानकों और आर्थिक शोषण से बचाने के लिए मजबूत निगरानी की आवश्यकता महसूस की गई है। आयोग का कहना है कि समिति असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलाजी (रेगुलेशन) एक्ट-2021, सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट-2021 और 2026 में अधिसूचित संबंधित संशोधन नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी।

मौजूदा सुरक्षा उपायों की जांच करेगी समिति

यह सहमति, निजता और बायोलाजिकल ट्रेसिबिलिटी से जुड़े मौजूदा सुरक्षा उपायों की जांच करेगी, ऐसी नियामक व प्रक्रियात्मक कमियों की पहचान करेगी जिनसे शोषण या धोखाधड़ी हो सकती है और संस्थागत जवाबदेही मजबूत करने के लिए सुधारों की सिफारिश करेगी।

समिति सदस्य

पूर्व आईपीएस अधिकारी सुंदरी नंदा, एनसीडब्ल्यू की पूर्व सदस्य अर्चना मजूमदार, एनसीडब्ल्यू की सलाहकार समिति की सदस्य डॉ. शिप्रा धर, वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पावनी, सफदरजंग अस्पताल के डॉ. सर्वेश टंडन, एम्स की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. नीता सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नयना सहस्रबुद्धे, फेडरेशन आॅफ आब्सटेट्रिक एंड गायनेकोलाजिकल सोसाइटीज आॅफ इंडिया के डॉ. रजनीकांत कान्ट्रैक्टर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एआरटी डिवीजन का एक प्रतिनिधि और एनसीडब्ल्यू की वरिष्ठ समन्वयक कंचन खट्टर।

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