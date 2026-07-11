Evil Dead Burn Box Office Day 1: भारत में छाया ‘ईविल डेड बर्न’ का आतंक, पहले दिन ही कई बॉलीवुड फिल्मों को छोड़ा पीछे

Evil Dead Burn Box Office Day 1: हॉलीवुड की लेटेस्ट सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर ईविल डेड बर्न ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त शुरुआत की है, जिससे यह साबित होता है कि हॉरर बड़ी संख्या में दर्शकों को अपनी ओर खींच रहा है। सेबेस्टियन वैनिसेक के डायरेक्शन में बनी,

मशहूर ईविल डेड फ्रैंचाइज़ी के नए चैप्टर ने अपने डरावने माहौल, ज़बरदस्त सस्पेंस और डरावने हॉरर सीक्वेंस से क्रिटिक्स और फिल्म देखने वालों दोनों को इम्प्रेस किया है। अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित कॉमेडी धमाल 4 से कड़े मुकाबले के बावजूद, फिल्म ने ज़बरदस्त शुरुआत की और इस साल भारत में सबसे बड़ी हॉलीवुड हॉरर रिलीज़ में से एक बन गई।

बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश के बावजूद ज़बरदस्त ओपनिंग

10 जुलाई को इंडियन थिएटर में रिलीज़ हुई, इविल डेड बर्न का मुकाबला धमाल 4 से हुआ। जहाँ बॉलीवुड एंटरटेनर ने फैमिली ऑडियंस पर दबदबा बनाया, वहीं हॉरर थ्रिलर ने अपनी जगह बनाई और देश भर के सिनेमाघरों में बड़ी संख्या में मूवी देखने वालों को खींचने में कामयाब रही।

पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

शुरुआती ट्रेड अनुमानों के अनुसार, इविल डेड बर्न ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने ओपनिंग डे पर ज़बरदस्त ₹3.15 करोड़ कमाए।

भाषा के हिसाब से कलेक्शन:

इंग्लिश: ₹2.15 करोड़

हिंदी: ₹60 लाख

तमिल: ₹20 लाख

तेलुगु: ₹20 लाख

फिल्म को देश भर में लगभग 3,573 शो में दिखाया गया, जिसमें इंग्लिश वर्शन ने कुल कलेक्शन में सबसे ज़्यादा हिस्सा दिया।

कई बॉलीवुड रिलीज़ से बेहतर परफ़ॉर्मेंस

इस हॉरर थ्रिलर ने अल्फ़ा और वेलकम टू द जंगल जैसी बॉलीवुड फ़िल्मों के लेटेस्ट डेली कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया, दोनों ने कथित तौर पर एक ही दिन में लगभग ₹1 करोड़ कमाए। यह शानदार परफ़ॉर्मेंस भारतीय दर्शकों के बीच हॉलीवुड हॉरर फ़िल्मों की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है।

ईविल डेड बर्न किस बारे में है?

यह फ़िल्म एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने गुज़र चुके पति की मौत के बाद उनके पुश्तैनी घर जाती है, इस उम्मीद में कि वह अपने परिवार से फिर से मिल सके। हालाँकि, जो एक पर्सनल विज़िट के तौर पर शुरू होता है, वह जल्द ही एक डरावने बुरे सपने में बदल जाता है क्योंकि घर के अंदर एक पुरानी बुरी ताकत जाग जाती है। सुपरनैचुरल ताकतों में फँसे परिवार को डरावनी शैतानी ताकतों से ज़िंदा रहने के लिए लड़ना होगा।

डरावने विज़ुअल्स, ज़बरदस्त हॉरर सीक्वेंस और ज़बरदस्त सस्पेंस से भरपूर, ईविल डेड बर्न, ईविल डेड फ़्रैंचाइज़ की विरासत को बनाए रखते हुए एक नया और डरावना सिनेमाई अनुभव देती है। पॉजिटिव वर्ड ऑफ़ माउथ और ज़बरदस्त ओपनिंग के साथ, उम्मीद है कि फिल्म पूरे वीकेंड इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रफ़्तार बनाए रखेगी।