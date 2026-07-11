Trump Iran Warning: मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव! ट्रंप की चेतावनी के बीच तेहरान में धमाके

Trump Iran Warning: शनिवार को पूर्वी तेहरान में नए धमाकों की खबर आई, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया। ऐसा तब हुआ जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की तो उन्हें ज़बरदस्त मिलिट्री जवाब देना होगा। ज़ोरदार धमाकों से शुरू में किसी संभावित सुरक्षा घटना के कयास लगाए गए, लेकिन बाद में ईरानी अधिकारियों ने कहा कि धमाके एक प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा थे।

ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि धमाके हाल की लड़ाई से बचे हुए एम्युनिशन को कंट्रोल्ड तरीके से खत्म करने की वजह से हुए थे। अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि ऑपरेशन सावधानी से प्लान किया गया था और इससे जनता को कोई खतरा नहीं था।

ईरान का कहना है कि धमाका प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा था

तेहरान प्रांत में मौजूद पाकदाश्त के अधिकारियों ने कहा कि धमाके युद्ध के समय इस्तेमाल न किए गए एक्सप्लोसिव के सुरक्षित डिस्पोज़ल की वजह से हुए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कोई हादसा नहीं हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, और रहने वाले कभी खतरे में नहीं थे।

दिन में पहले, पाकदाश्त और कियामदाश्त के लोगों ने ज़ोरदार धमाके सुनने की बात कही, जिससे सरकार के अपनी सफ़ाई जारी करने से पहले बड़े पैमाने पर चिंता फैल गई।

ट्रंप ने ईरान को नई चेतावनी दी

यह घटनाक्रम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कड़ी चेतावनी के तुरंत बाद हुआ, जिसमें खुफिया रिपोर्टों में आरोप लगाया गया था कि ईरान उन्हें निशाना बनाने की साज़िश में शामिल है।

ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने उनकी हत्या करने की कोशिश की, तो अमेरिका पहले कभी नहीं हुई ताकत से जवाब देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका 1,000 मिसाइलें लॉन्च करने के लिए तैयार है, और ज़रूरत पड़ने पर हज़ारों और मिसाइलें भी मौजूद रहेंगी, और कसम खाई कि ऐसे किसी भी हमले के ईरान के लिए बहुत बुरे नतीजे होंगे।

इलाके में तनाव बना हुआ है

यह ताज़ा घटनाक्रम अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच आया है। इलाके में हाल की मिलिट्री झड़पों के बाद हालात बहुत खराब बने हुए हैं, और दोनों तरफ से लगातार तीखी चेतावनियां आ रही हैं।

हालांकि ईरानी अधिकारी इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि तेहरान में हुए धमाके एक रूटीन मिलिट्री डिस्पोज़ल ऑपरेशन का हिस्सा थे, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में नाजुक सुरक्षा स्थिति को सामने ला दिया है क्योंकि डिप्लोमैटिक और मिलिट्री तनाव लगातार बढ़ रहा है।