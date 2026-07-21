Farmers Protest Update: दो मांगों पर बनी सहमति, किसानों का दिल्ली कूच स्थगित

हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम राणा ने किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान से बातचीत कराने का आश्वासन दिया। गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं के साथ सभी की रिहाई की वादा भी किया।

अमेरिका-भारत फ्री ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने किया था आंदोलन का ऐलान

Farmers Protest Update, (आज समाज), अंबाला/कुरुक्षेत्र/नई दिल्ली: किसानों की सरकार के साथ दो मांगों पर सहमति बन गई है, जिस कारण पंजाब और हरियाणा के किसानों ने मंगलवार को प्रस्तावित दिल्ली कूच और किसान घाट महापंचायत को फिलहाल स्थगित कर दिया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती तथा हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ हुई बैठक के बाद किसान वापस लौट गए।

किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा कि कृषि मंत्री राणा की तरफ से कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज चौहान से अगले 8-10 दिन में किसानों बातचीत की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी रिहा कर दिया। गौरतलब है कि अमेरिका-भारत फ्री ट्रेड डील के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने मंगलवार को दिल्ली कूच और किसान घाट महापंचायत का ऐलान किया था।

बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

हालांकि, कॉकरोच जनता पार्टी के संसद घेराव के मद्देनजर हरियाणा के पंजाब, दिल्ली और यूपी से लगे बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था अभी भी कड़ी है। कई जिलों में किसान नेताओं और सीजेपी समर्थकों को हाउस अरेस्ट या डिटेन किया गया।

शंभू बॉर्डर पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक

अंबाला के शंभू बॉर्डर पर 27 जुलाई तक धारा 163 लागू कर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई। वहीं, सुबह सोनीपत के कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा। जांच के बाद ही दिल्ली की ओर प्रवेश दिया जा रहा है।

बातचीत में कोई ठोस समाधान नहीं निकलता तो आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी

भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रवक्ता राकेश बैंस ने बताया कि पूरे आंदोलन की अगुवाई देश बचाओ मोर्चा कर रहा है। मोर्चे की कोर कमेटी में गुरनाम सिंह चढ़ूनी, स्वरण सिंह पंधेर समेत करीब 200 किसान और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार के साथ बातचीत में कोई ठोस समाधान नहीं निकलता है, तो कोर कमेटी की बैठक बुलाकर आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी।

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