छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस का पीएम आवास तक मार्च, राहुल गांधी बोले- ‘छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला’

मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च निकाला गया. कांग्रेस कार्यकर्ता दोपहर में 10, राजाजी मार्ग स्थित मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एकत्र हुए और वहां से प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग की ओर मार्च किया.

नई दिल्ली. छात्रों से जुड़े मुद्दों और कथित पेपर लीक मामलों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है. संसद मार्च के एक दिन बाद मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च निकाला गया. कांग्रेस कार्यकर्ता दोपहर में 10, राजाजी मार्ग स्थित मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एकत्र हुए और वहां से प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग की ओर मार्च किया.

राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला

प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर हमला देश के हर परिवार पर हमला है. उन्होंने कहा, “छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है. प्रधानमंत्री सोचते हैं कि वह बिना जवाब दिए और बिना किसी जिम्मेदारी के बच निकलेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा. मैं हर देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं कि जो छात्रों को न्याय दिलाना चाहता है, वह प्रधानमंत्री आवास के बाहर हमारे धरने में शामिल हो. भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.”

छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे – नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए -… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 21, 2026

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे प्रदर्शन स्थल

प्रदर्शन के दौरान एक असामान्य घटनाक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे. राहुल गांधी से बातचीत की. हालांकि कांग्रेस नेताओं के अनुसार दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला.

कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा, “सरकार चाहती थी कि हम प्रदर्शन वापस ले लें, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं. हम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक मामले पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं. आने वाले दिनों में और सांसद, कांग्रेस कार्यकर्ता तथा आम लोग इस आंदोलन से जुड़ेंगे.”