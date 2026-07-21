स्कोडा ऑटो इंडिया ने भारतीय ऑटो मार्केट में अपनी दमदार सेडान कार स्लाविया मोंटे कार्लो के दो नए कलर ऑप्शन पेश किए हैं। इनकी सिर्फ 200 यूनिट ही उपलब्ध होंगी।

Skoda Slavia Monte Carlo two new color option : स्कोडा ऑटो इंडिया ने भारतीय ऑटो मार्केट में अपनी दमदार सेडान कार स्लाविया मोंटे कार्लो के दो नए कलर ऑप्शन पेश किए हैं। नए ‘शिमला ग्रीन’ और ‘स्टील ग्रे’ शेड डुअल-टोन फिनिश में आते हैं और इनकी सिर्फ 200 यूनिट ही उपलब्ध होंगी। कई बेहतरीन फीचर्स से लैस स्कोडा स्लाविया पहले से 9 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

ब्रांड की विरासत से प्रेरित हैं रंग

ये नए रंग ब्रांड की ‘रैली मोंटे कार्लो’ विरासत से प्रेरित हैं। कंट्रास्ट लुक देने के लिए, स्लाविया में ब्लैक-आउट एक्सटीरियर डिजाइन एलिमेंट्स और काले रंग के 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। स्लाविया मोंटे कार्लो में रेड एक्सेंट्स के साथ ब्लैक इंटीरियर दिया गया है। इस कार में वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 10-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कई अन्य फीचर्स दिए गए हैं।

2 इंजन ऑप्शन में उपलब्ध

स्लाविया मोंटे कार्लो दो इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन 113 BHP की पावर और 178 Nm का टॉर्क देता है और इसे 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जबकि 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 148 BHP की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है। इसमें 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है।

बस इतनी है कीमत

स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम कीमत) की शुरुआती कीमत के साथ आती है। मार्केट में इसके 12 मॉडल उपलब्ध हैं। टॉप मॉडल की कीमत 18.04 लाख रुपये (एक्स-शोरूम कीमत) है।

सेफ्टी फीचर्स की भरमार

सेफ्टी की बात करें, तो इस कार में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), सेट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी-थेफ्ट अलार्म, 6 एयरबैग, डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रिब्यूशन (EBD), टैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इंजन मोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी कंट्रोल (ESC), रियर कैमरा, एंटी थेफ्ट अलार्म, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, हिल एसिस्ट, ग्लोबल एनकैप 5 स्टार रेटिंग जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं।