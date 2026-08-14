Nainital Bus Accident: नैनीताल में दिल्ली-हरियाणा के पर्यटकों से भरी बस खाई में गिरी, एक की मौत, 20 की बची जान

Nainital Tourist Bus Accident: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर-रामगढ़ मार्ग पर पर्यटकों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई। हादसा दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ। बस में दिल्ली और हरियाणा से आए टूरिस्ट सवार थे। प्रशासन से रेस्क्यू कर 20 लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि एक की मौत हो गई।

Uttarakhand Road Accident News: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। रामगढ़-मुक्तेश्वर मार्ग पर टूरिस्ट से भरी एक बस खाई में गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान शुरू किया। 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की बात सामने आई थी। बाद में एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली। बताया गया कि बस में दिल्ली और हरियाणा से आए पर्यटक सवार थे। ये लोग नैनीताल और मुक्तेश्वर घूमने आए थे और मुक्तेश्वर से लौट रहे थे। इसी दौरान रामगढ़ से आगे मुक्तेश्वर मार्ग पर बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे चली गई और खाई में जा गिरी। पहाड़ी इलाका होने के कारण बस के खाई में गिरते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।

हादसा दोपहर करीब 1:30 बजे सामने आया। पुलिस कंट्रोल रूम यानी डायल 112 के जरिए दुर्घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही भवाली और मुक्तेश्वर पुलिस की टीमें मौके के लिए रवाना हुईं। हादसे की गंभीरता को देखते हुए SDRF को भी बुलाया गया और बचाव अभियान तेज किया गया। अधिकारियों के मुताबिक संयुक्त अभियान में पुलिस, SDRF, दमकलकर्मियों और स्थानीय लोगों ने भी मदद की। बस खाई में काफी नीचे चली गई थी, इसलिए घायलों तक पहुंचना आसान नहीं था। बचाव दल को ढलान और मुश्किल पहाड़ी इलाके में उतरकर काम करना पड़ा।

बचाव अभियान के दौरान 20 लोगों को बस से बाहर निकाला गया। अधिकारियों के अनुसार एक व्यक्ति बस के अंदर फंसा हुआ था और उसे बाहर निकालने के लिए गैस कटर समेत दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। उसकी स्थिति बेहद गंभीर बताई गई थी। बाद में सामने आई आधिकारिक जानकारी के अनुसार हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हुई। रेस्क्यू किए गए यात्रियों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। अधिकारियों के अनुसार गंभीर रूप से घायल 14 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी भेजा गया। वहीं अन्य घायलों का भी इलाज कराया गया।

हादसे के बाद बस चालक घटनास्थल से फरार हो गया था। अधिकारियों के अनुसार बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बस आखिर किस वजह से अनियंत्रित हुई। हादसे के कारणों की जांच में चालक की भूमिका, वाहन की स्थिति और सड़क की परिस्थितियों समेत अलग-अलग पहलुओं को देखा जाएगा। फिलहाल यह साफ नहीं हुआ है कि बस खाई में किस वजह से गिरी। पहाड़ी रास्तों पर वाहन चलाते समय तेज मोड़, सड़क की स्थिति, मौसम और दृश्यता जैसे कई कारक दुर्घटना को प्रभावित कर सकते हैं।