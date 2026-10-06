IMD Weather Update: दिल्ली-हरियाणा-पंजाब में बदलेगा मौसम का मिजाज, हिमाचल समेत कई राज्यों में तेज हवाओं का अलर्ट

IMD Weather Forecast Today: मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में बारिश के भी आसार हैं। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

IMD Weather Update 6 October 2026: अक्टूबर की शुरुआत से ही देश के कई हिस्सों में मौसम करवट ले रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 6 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मौसम बदल सकता है। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार के लिए हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत कई इलाकों में आंधी-तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है।

दिल्ली-NCR में चलेंगी तेज हवाएं

दिल्ली-NCR में आज मौसम पूरी तरह शांत रहने वाला नहीं है। IMD ने दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। 7 अक्टूबर को भी इसी तरह की गतिविधि जारी रह सकती है। IMD ने दिल्ली में 6 से 9 अक्टूबर के बीच बारिश की संभावना भी बताई है। 6 अक्टूबर को बारिश छिटपुट इलाकों तक सीमित रहने की संभावना है। सुबह-शाम अपेक्षाकृत राहत महसूस होने के बावजूद दिन के दौरान उमस और गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। एनसीआर में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है।

हरियाणा में आज से बदलेगा मौसम

हरियाणा में 6 अक्टूबर से मौसम में बदलाव साफ नजर आ सकता है। IMD के मुताबिक राज्य में 6 अक्टूबर को अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक और 40-50 किमी प्रति घंटे तक तेज हवाएं चल सकती हैं। 7 अक्टूबर को भी यही स्थिति बनी रह सकती है, जबकि 8 और 9 अक्टूबर को भी आंधी-गरज की गतिविधि का पूर्वानुमान है। इसके बाद 10 अक्टूबर से हरियाणा के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई है। हरियाणा के कुछ जिलों में 6 से 8 अक्टूबर के दौरान अलग-अलग जगहों पर बारिश और 9 अक्टूबर को कुछ ज्यादा इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम में बदलाव अचानक हो सकता है।

पंजाब में बारिश कम, आंधी ज्यादा

पंजाब में भी 6 अक्टूबर को मौसम करवट ले सकता है। IMD ने राज्य में गरज-चमक के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे तक तेज हवाओं की संभावना जताई है। 7 अक्टूबर को भी आंधी-तूफान और बिजली चमकने की गतिविधि जारी रह सकती है। 8 और 9 अक्टूबर को भी पंजाब के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। IMD के मुताबिक 6 और 7 अक्टूबर को पंजाब में बारिश छिटपुट स्थानों पर हो सकती है, जबकि 8 और 9 अक्टूबर को बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है। मौसम केंद्र चंडीगढ़ ने भी 6 से 9 अक्टूबर तक पंजाब के लिए थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की चेतावनी जारी की है।

हिमाचल में गरज-चमक के साथ हवाएं

हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज मैदानी इलाकों की तुलना में ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। IMD ने 6 अक्टूबर को अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक और 40-50 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं की संभावना जताई है। 7 और 8 अक्टूबर को भी मौसम में अस्थिरता बनी रह सकती है। 9 अक्टूबर को भी गरज-चमक और तेज हवाओं का असर जारी रहने का पूर्वानुमान है, जबकि 10 अक्टूबर को भी राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान की संभावना है। हिमाचल के लिए 6 से 10 अक्टूबर तक मौसम संबंधी चेतावनी जारी है। ऐसे में पहाड़ी सड़कों पर सफर करने वालों को विशेष सावधानी बरतनी होगी।

बाकी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में भी मौसम सक्रिय रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में 6 अक्टूबर को अलग-अलग स्थानों पर बिजली चमकने की संभावना है, जबकि 7-9 अक्टूबर के दौरान भी कुछ हिस्सों में गरज-चमक और बारिश की गतिविधि बनी रह सकती है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी 6 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और मौसम खराब होने की संभावना है।

दक्षिण भारत में बारिश का दौर ज्यादा सक्रिय रहेगा। IMD ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु-पुडुचेरी में 6 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं आंध्र प्रदेश में तेज सतही हवाओं का असर रह सकता है। पूर्वोत्तर में भी कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। IMD के सात दिन के पूर्वानुमान में केरल में 6 से 10 अक्टूबर तक व्यापक बारिश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में छिटपुट बारिश का संकेत है।