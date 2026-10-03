Noida News: नोएडा में 43वीं मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान, शरीर के हुए दो टुकड़े, आर्थिक तंगी से था परेशान

Tragic Incident in Noida: गुरुग्राम के मानेसर निवासी 29 वर्षीय संभव जैन ने नोएडा के सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा सोसाइटी की 43वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस जांच और उसके मोबाइल से मिले वीडियो व व्हाट्सएप चैट से यह खुलासा हुआ है कि वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था।

Noida High-Rise Tragedy: उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गुरुग्राम के मानसेर के रहने वाले एक 29 वर्षीय युवक ने नोएडा की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार सुपरनोवा सोसाइटी की 43वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। अत्यधिक ऊंचाई से जमीन पर गिरने के कारण युवक के शरीर के दो टुकड़े हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस को उसके शव को बोरे में भरकर ले जाना पड़ा। पुलिस ने परिजनों को सूचित करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

एक दिन पहले लिया था कमरा

पुलिस के मुताबिक गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर क्षेत्र के रहने वाले संभव जैन ने नोएडा के सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा सोसाइटी की स्पायरा बिल्डिंग में कमरा किराए पर लिया था। उसने ऑनलाइन बुकिंग के जरिए चेक-इन किया था। शनिवार सुबह करीब 11:27 बजे वह अचानक कमरे की बालकनी से बाहर की तरफ निकलकर रेलिंग पर लटक गया। इतनी ऊंचाई पर युवक को इस तरह लटका देख आसपास के फ्लैट्स में काम कर रहे एसी तकनीशियन और अन्य लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। उन्होंने संभव को समझाने और सुरक्षित ऊपर खींचने का प्रयास किया। जब लोगों ने उसे ऐसा न करने की मिन्नतें कीं, तो संभव ने कहा कि वह डिप्रेशन में है और अब जीना नहीं चाहता। इससे पहले कि कोई उसे संभाल पाता, उसने हाथ छोड़ दिए और सीधे नीचे जमीन पर आ गिरा।

व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा

घटना की सूचना पाकर सेक्टर-126 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि संभव गंभीर आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव से जूझ रहा था। जान देने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने अपनी आर्थिक स्थिति और परेशानियों का जिक्र किया था। इसके अलावा उसके मोबाइल फोन से पिता के साथ हुई व्हाट्सएप चैट भी बरामद हुई है, जिसमें उसने अपनी स्थिति का हवाला देते हुए इस कदम के बारे में लिखा था। पुलिस ने सभी साक्ष्यों, वीडियो और चैट को अपने कब्जे में लेकर गहनता से जांच शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।