बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन का सेवन करना बेहद जरूरी होता है। बाजार में कई तरह के प्रोटीन मिलते हैं जिनमें व्हे प्रोटीन को सबसे बढ़िया माना जाता है। हालांकि, यह काफी महंगा होता है। ऐसे में हम आपको इसके सस्ते विकल्प के बारे में बता रहे हैं।

options of coastly whey protein : आजकल लोग फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा ऐक्टिव हैं। हर व्यक्ति मजबूत और स्लिम शरीर की चाहत रखता है। इसके लिए वे जिम जॉइन करते हैं। अब जिम जाना है, तो प्रोटीन शेक लेना तो बनता है। लेकिन बाजार में व्हे प्रोटीन इतने महंगे हो गए हैं कि एक अच्छी कंपनी का व्हे प्रोटीन खरीदना सबके वश की बात नहीं है। ऐसे में हम तीन ऐसे प्रोटीन के बारे में बता रहे हैं, जो न आपके पैसे बचाएगा बल्कि काम भी व्हे प्रोटीन की तरह करेगा।

सोया प्रोटीन

सोया प्रोटीन पाउडर आमतौर पर व्हे प्रोटीन पाउडर से सस्ता होता है। यह लंबे समय से प्लांट-बेस्ड डाइट लेने वाले लोगों के लिए एक विकल्प भी रहा है। सोया प्रोटीन, व्हे प्रोटीन की तरह ही मसल टिश्यू को बढ़ाता है। हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है, फिर भी यह बड़े बॉडी बिल्डर्स को छोड़कर बाकी सभी के लिए एक अच्छा विकल्प है।

पी प्रोटीन

पी प्रोटीन की कीमतें अलग-अलग हो सकती हैं. कुछ व्हे प्रोटीन से सस्ते हो सकते हैं, तो कुछ महंगे। हालांकि, व्हे प्रोटीन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए, पी प्रोटीन सस्ता है। सोया प्रोटीन की तरह ही यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जो सिर्फ प्लांट बेस्ड चीजें खाते हैं। इससे ज्यादातर लोगों में एलर्जी नहीं होती। हालांकि, इस्तेमाल करने से पहले इसका लेबल जरूर देख लें। कुछ लोगों के लिए इसे पचाना व्हे प्रोटीन के मुकाबले आसान हो सकता है।

ब्राउन राइस प्रोटीन

ब्राउन राइस प्रोटीन पाउडर, व्हे प्रोटीन की कीमत की तुलना में एक ऐसा विकल्प है, जिसे अक्सर कम आंका जाता है। आप इस प्रोटीन के पैकेट काफी कम कीमत पर खरीद सकते हैं और पी प्रोटीन की तरह ही यह ज्यादातर लोगों को आसानी से पच जाता है। अगर आप इसका पर्याप्त मात्रा में सेवन करते हैं, तो यह मांसपेशियों के विकास और मरम्मत में व्हे प्रोटीन जितना ही असरदार हो सकता है। हालांकि, दोनों में प्रोटीन की मात्रा अलग-अलग हो सकती है।