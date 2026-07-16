Jagannath Rath Yatra 2026: मजार पर क्यों रुकता है भगवान जगन्नाथ का रथ?

यह परंपरा सदियों से चली आ रही है जो यह दर्शाती है कि भगवान के लिए जाति या धर्म नहीं, बल्कि केवल शुद्ध प्रेम और भक्ति का भाव ही महत्वपूर्ण है।

जानिए यह मुस्लिम भक्त कौन था और भगवान जगन्नाथ का रथ उसकी मजार पर क्यों रुकता है?

Jagannath Rath Yatra 2026, (आज समाज), पुरी: ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ उनके अनन्य मुस्लिम भक्त ‘सालबेग’ की मजार के पास आकर रुक जाता है। माना जाता है कि भगवान अपने इस भक्त से मिलने के लिए खुद वहां ठहरते हैं, जो सच्चे प्रेम और भक्ति के आगे धर्म-जाति के भेद को मिटाता है।

क्यों मजार के आगे रुकता है जगन्नाथ जी का रथ?

लोक मान्यता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा श्रीमंदिर से गुंडिचा देवी मंदिर की ओर जा रही थी, तभी कुछ दूरी पर जाने के बाद भगवान का रथ अचानक से रुक गया। श्रद्धालुओं ने रथ को आगे बढ़ाने की खूब कोशिशे कीं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें असफल रहीं। कोई नहीं समझ पाया कि आखिर प्रभु का रथ क्यों रुक गया? लोग तरह तरह की बातें करने लगें। कुछ इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा बता रहे थे तो कुछ इसको दिव्य संकेत समझ रहे थे।

कहा जाता है कि इस दौरान एक बूढ़ा व्यक्ति भीड़ के बीच पहुंचा। उसने किसी तरह का विवाद नहीं किया, बल्कि लोगों का ध्यान सामने स्थित सालबेग की मजार पर दिलाया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के साथ भक्त सालबेग का भी जयकारा लगाया। कहते हैं कि जैसे ही श्रद्धालुओं ने जय जगन्नाथ के साथ जय भक्त सालबेग का उद्घोष किया, वैसे ही रुका हुआ रथ दोबारा चल पड़ा। इस घटना के बाद उस मान्यता को और मजबूती मिली की भगवान अपने प्रिय भक्त के सम्मान में उनके मजार पर अवश्य रुकते हैं।

भक्त सालबेग कौन थे?

लोक कथाओं में बताया गया है कि भक्त सालबेग का जीवन मुगलकाल से जुड़ा था। उनके पिता मुस्लिम और माता हिंदू थीं। सालबेग एक युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तब उनकी माता ने उनको सलाह दी थी कि वो भगवान जगन्नाथ जी की शरण में जाएं। माता ने उनको भगवान की महिमा सुनाई, जिससे सालबेग के मन में प्रभु के प्रति गहरी श्रद्धा जाग गई। वे पुरी पहुंचे, लेकिन उस वक्त मंदिर में जाने की अनुमति न पा सके। इसके बाद उन्होंने मंदिर के बाहर रहकर भगवान जगन्नाथ का निरंतर स्मरण और भजन करना प्रारंभ कर दिया। धीरे-धीरे उनकी भक्ति इतनी मजबूत हो गई कि उनको जगन्नाथ जी के महान भक्तों में गिना जाने लगा।

कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में सालबेग की एक ही इच्छा थी कि वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें। श्रद्धालुओं के बीच एक प्रचिलित कथा है, जिसके अनुसार, जगन्नाथ जी ने सालबेग को आश्वसन दिया कि भविष्य उनकी रथयात्रा उनके स्थान पर रुककर ही आगे बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें: क्यों रूठ जाती हैं भगवान जगन्नाथ से देवी लक्ष्मी? जानिए ‘मानभंजन’ लीला की कहानी