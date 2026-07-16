Sonipat Accident News : सोनीपत एनएच-44 पर कार का टायर बदल रहे युवकों को ट्रक ने कुचला, दो की मौत

सोनीपत जिले के गन्नौर कस्बे में कार का पंक्चर टायर बदल रहे तीन युवकों को तेजी से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।

हादसे में एक गंभीर, मृतकों में एक फरीदाबाद व एक गन्नौर का निवासी

Sonipat Accident News (आज समाज), सोनीपत। सोनीपत जिले के गन्नौर कस्बे में एक दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत हो गई बल्कि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में एक फरीबाद का रहने वाला था जबकि दूसर गन्नौर का रहने वाला था। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया जहां दो युवकों ने दम तोड़ दिया जबकि तीसरे का उपचार जारी है। दूसरी तरफ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी ट्रक चालक की धरपकड़ की कोशिशें तेज कर दी हैं।

इस तरह हुआ हादसा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत जिले में नेशनल हाईवे-44 पर शान-ए-पंजाब ढाबे के पास एक कार का टायर ेपंक्चर हो गया। कार में सवार तीन युवक नीचे उतरकर कार के टायर को पंक्चर लगाने लगे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक चालक जोकि ट्रक को तेजगति से चला रहा था ने तीनों युवकों को कुचल दिया। इसके बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।

परिचित का हाल जानकर वापस लौट रहे थे युवक

पुलिस के अनुसार तीनों युवक अस्पताल में भर्ती अपने एक परिचित का हालचाल पूछकर कार से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी कार का टायर पंचर हो गया। उन्होंने वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर टायर बदलना शुरू किया, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

सुनील और मोहित ने तोड़ा दम

हादसे में फरीदाबाद निवासी सुनील और गन्नौर के गांव शाहपुर तगा निवासी मोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उमेश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलने पर बड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत नागरिक अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है।

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