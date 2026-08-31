Nepal flash flood: नेपाल में दर्द की इंतहां, नन्ही सी जान के कंधे पर बहन की जिम्मेदारी, रुला देगा यह वीडियो

नेपाल में आए फ्लैश फ्लड ने वहां के हजारों लोगों की जिंदगी पल भर में बदल दी। उनकी आंखों के सामने उनके अपने हमेशा के लिए बिछड़ गए। इस त्रासदी में उन्हें कभी न भूलने वाला दर्द मिला। सोशल मीडिया पर इस त्रासदी से जुड़े वीडियो को देखकर कलेजा मुंह को आ जा रहा है।

नेपाल में आए फ्लैश फ्लड ने वहां के हजारों लोगों की जिंदगी पल भर में बदल दी। उनकी आंखों के सामने उनके अपने हमेशा के लिए बिछड़ गए। इस त्रासदी में उन्हें कभी न भूलने वाला दर्द मिला। सोशल मीडिया पर इस त्रासदी से जुड़े वीडियो को देखकर कलेजा मुंह को आ जा रहा है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा अपनी नन्ही बहन को अपनी पीठ पर बिठाए एक पहाड़ी इलाके से गुजरता दिखाई दे रहा है।

नेपाल का बताया जा रहा वीडियो

करीब 26 सेकंड के इस वीडियो को X पर लाखों लोगों ने शेयर किया है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो नेपाल का है और फ्लैश फ्लड के बाद यह बच्चा अपनी पीठ पर बहन को बिठाकर अपने मां-बाप की तलाश कर रहा है। बच्चे के चेहरे पर चोटों के कई निशान हैं और वह बेहद परेशान दिख रहा है।

Heartbreaking Visual from Nepal 💔 Little boy caring his younger sister 🥹 and finding their parents 😭. Look at the pain and scratches on their faces. 💔💔💔 pic.twitter.com/oREDLzii6g — Jeet (@JeetN25) August 30, 2026

दर्द की इंतहां बयां कर रहा वीडियो

इस वीडियो पर हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वीडियो में दिख रहा बच्चा काफी कम उम्र का है। इसके बावजूद वह अपनी नन्ही बहन को पीठ पर उठाकर आगे बढ़ता दिखाई देता है। उसके चेहरे पर थकान और परेशानी साफ दिख रही है। वह अपनी बहन को संभालते हुए आगे बढ़ता दिख रहा है। वीडियो में आसपास हरियाली भरे खेत और गांव का इलाका दिख रहा है।

लोगों ने दी अलग-अलग प्रतिक्रिया

लोग इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिस उम्र में बच्चे को खुद अपनी देखभाल के लिए किसी की जरूरत है उस उम्र में वह अपनी बहन की देखभाल कर रहा है। लोगों ने इस दृश्य को बेहद दर्दनाक बताया। कई लोगों ने ईश्वर से दुआ की कि उनके माता-पिता उन्हें जल्द मिल जाएं।

हजार से ज्यादा लोगों की मौत

गौरतलब है कि नेपाल में आए फ्लैश फ्लड में एक हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 5 हजार से ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं। इस त्रासदी में हजारों मकान, दुकान, संस्थान उजड़ गए। हजारों परिवार को जीवन भर न भूलने वाला दर्द मिला है।