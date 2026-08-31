Kashmira Irani: 40 की उम्र में कश्मीरा ईरानी बनेंगी मां

शादी के बाद इस नए पड़ाव पर कदम रख रहे इस जोड़े के लिए यह पल बेहद खास है। जैसे ही कश्मीरा ने अपनी प्रेग्नेंसी की आधिकारिक घोषणा की, मनोरंजन जगत के सितारों और उनके प्रशंसकों की ओर से बधाई देने वालों का तांता लग गया।

अंबर धारा एक्ट्रेस ने अनोखे अंदाज में दी गुड न्यूज

Kashmira Irani, (आज समाज), मुंबई: मशहूर टीवी धारावाहिक अंबर धारा से घर-घर में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री कश्मीरा ईरानी जल्द ही मां बनने वाली हैं। 40 वर्षीय अभिनेत्री ने अपने पति और अभिनेता अक्षत सक्सेना के साथ पहले बच्चे के आगमन की खुशखबरी सोशल मीडिया पर साझा की है। शादी के बाद इस नए पड़ाव पर कदम रख रहे इस जोड़े के लिए यह पल बेहद खास है। जैसे ही कश्मीरा ने अपनी प्रेग्नेंसी की आधिकारिक घोषणा की, मनोरंजन जगत के सितारों और उनके प्रशंसकों की ओर से बधाई देने वालों का तांता लग गया।

अनोखे अंदाज में दी खुशखबरी

कश्मीरा ईरानी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक बहुत ही खूबसूरत और रचनात्मक तस्वीर पोस्ट की। छुट्टियों के दौरान ली गई इस तस्वीर में दो नारियल रखे नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक पर मॉम और दूसरे पर डैड लिखा हुआ कैप पहनाया गया है। इस खास तस्वीर को साझा करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, करंट स्टेटस कमिंग सून। इस सादगी भरे संदेश के साथ उन्होंने अपने फैंस के साथ इस नई पारी की शुरूआत की खुशी बांटी, जिसके तुरंत बाद कमेंट सेक्शन में बधाइयों का दौर शुरू हो गया।

सितारों ने बरसाया प्यार और शुभकामनाएं

इस खुशखबरी के सामने आते ही बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकारों ने जोड़े को नए सफर की शुभकामनाएं दीं। अभिनेत्री गौहर खान ने कमेंट करते हुए लिखा कि भगवान हमेशा खुशियों और सुरक्षा के साथ रखे। इनके अलावा मियांग चांग, रिद्धिमा पंडित, जानकी पारेख और दृष्टि धामी जैसे कई कलाकारों ने प्यार भरे कमेंट्स और हार्ट इमोजी के जरिए अपनी खुशी जाहिर की। सभी ने होने वाले माता-पिता के उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल भविष्य की कामना की।

सुखद वैवाहिक जीवन का खूबसूरत पड़ाव

कश्मीरा और अक्षत ने 10 फरवरी 2024 को शादी रचाई थी। इसी साल अपनी दूसरी मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर अक्षत ने अपनी पत्नी के लिए एक बेहद भावुक संदेश और शादी का वीडियो शेयर किया था।

अक्षत ने लिखा था कि कश्मीरा उनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं और उनके साथ बिताया हर दिन किसी जादू जैसा रहा है। उतार-चढ़ाव और हंसी-मजाक से भरे इस रिश्ते के दो साल पूरे होने के बाद अब दोनों अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

कश्मीरा का करियर और अभिनय का सफर

अभिनय क्षेत्र की बात करें तो कश्मीरा ने साल 2008 में चर्चित टीवी शो अंबर धारा से मुख्य अभिनेत्री के रूप में पर्दापण किया था, जिसमें उन्होंने सुलगना पाणिग्रही के साथ जुड़ी हुई जुड़वां बहनों का किरदार निभाया था।

टेलीविजन के अलावा उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा है। वह पीके, टाइगर जिंदा है, रंगून, भारत, मॉडर्न लव मुंबई, डिटेक्टिव शेरदिल और इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा जैसी कई बड़ी परियोजनाओं का हिस्सा रही हैं।

सितारों ने दी बधाई

कश्मीरा की इस गुड न्यूज पर टीवी इंडस्ट्री के सितारे भी उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं। एक्ट्रेस गौहर खान ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘बहुत-बहुत बधाई। भगवान आपको हमेशा खुश रखें और अपनी सुरक्षा में रखें। वहीं रिद्धिमा पंडित ने हर्ट इमोजी भेजे। इसके अलावा फैंस भी कपल को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं।