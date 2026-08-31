Krishna Janmashtami 2026 Special: भगवान श्रीकृष्ण ने माता देवकी के आठवें पुत्र के रूप में ही क्यों लिया जन्म? जानें पौराणिक कथा

जन्माष्टमी का यह पावन पर्व हमें अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश देता है। इस दिन पूरे नियम से पूजा करने पर घर में सुख और शांति बनी रहती है।

4 सितंबर को मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व

Krishna Janmashtami 2026 Special, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का बहुत बड़ा पावन महत्व माना जाता है। साल 2026 में कृष्ण जन्माष्टमी का यह त्योहार 4 सितंबर शुक्रवार के दिन पूरे देश में नियम से मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की गूंज हर घर में सुनाई देती है।

लेकिन बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर भगवान ने देवकी और वसुदेव जी की आठवीं संतान के रूप में ही जन्म क्यों लिया। इसके पीछे बहुत ही गहरी धार्मिक कथा और विधान छिपा हुआ है। जन्माष्टमी का यह पावन पर्व हमें अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश देता है। इस दिन पूरे नियम से पूजा करने पर घर में सुख और शांति बनी रहती है।

आकाशवाणी और कंस का भय

पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस अपनी बहन देवकी का विवाह कराकर उन्हें विदा कर रहा था, तब एक आकाशवाणी हुई थी। उस दिव्य वाणी ने कंस को चेतावनी दी कि देवकी की आठवीं संतान ही उसका काल बनेगी और उसका अंत करेगी। यह सुनते ही अत्याचारी कंस बहुत डर गया और उसने अपनी ही बहन और वसुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने एक-एक करके देवकी की पहली छह संतानों को जन्म लेते ही मार दिया।

कंस का यह भय दिन-पर-दिन बढ़ता ही जा रहा था और उसने कारागार पर कड़ा पहरा लगा दिया था। लेकिन काल के नियम को टालना असंभव था। यही आकाशवाणी आठवें पुत्र के रूप में भगवान के आने का सबसे मुख्य आधार बनी और कंस के विनाश की शुरूआत हुई।

सातवें गर्भ का विस्थापन और योगमाया का विधान

देवकी की छह संतानों के अंत के बाद जब सातवां गर्भ ठहरा, तो भगवान के आदेश से योगमाया ने एक विशेष विधान किया। योगमाया ने देवकी के उस सातवें गर्भ को संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया। वही बालक आगे चलकर बलराम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस तरह देवकी का सातवां गर्भ खाली माना गया।

इसके बाद जब आठवां गर्भ ठहरा, तब स्वयं भगवान विष्णु ने आठवें पुत्र के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। यह सब विधि का विधान था ताकि कंस को अपनी मृत्यु का सही समय समझ में न आए। आठवें पुत्र का यह चक्र पूरी तरह से धर्म की रक्षा और पाप के नाश के लिए रचा गया था। इस अलौकिक विधान से ही प्रभु के अवतार का मार्ग साफ हुआ।

आठवें पुत्र के रूप में अलौकिक जन्म

भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में भगवान ने देवकी के आठवें पुत्र के रूप में अवतार लिया। भगवान के आते ही कारागार के ताले टूट गए और पहरेदार सो गए। आठवें पुत्र के रूप में प्रभु का आना यह दिखाता है कि जब धरती पर पाप की सीमा पार हो जाती है, तब स्वयं ईश्वर को आना पड़ता है।

वसुदेव जी नन्हें बालक को गोकुल पहुंचा आए और इस तरह कंस को भनक तक नहीं लगी। कंस का विनाश देवकी की इसी आठवीं संतान के हाथों तय हुआ था। आठवें पुत्र की यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जन्माष्टमी पर इस कथा को सुनने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं।