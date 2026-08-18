राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय को राहत, मिली क्लीन चिट, अन्य आरोपियों पर कार्रवाई का रास्ता साफ

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Sudhanshu Chouhan
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है। मामला सामने आने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

Champat Rai clean cheat: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है। मामला सामने आने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी द्वारा जांच की फाइनल रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपने के बाद यह जानकारी सामने आ रही है। एचटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं है, इसलिए उन्हें एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है।

अनिल मिश्रा को भी मिली क्लीन चिट

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा को भी क्लीन चिट देने की बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट से जुड़े दोनों लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। मामला सामने आने के बाद दोनों लोगों को 27 जून को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

सरकार के निर्देश पर SIT का गठन

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। एसआईटी ने 25 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद 25 जून को अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि थाने में पहली एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

FIR में इन आरोपियों के हैं नाम

एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद अविनाश शुक्‍ला, अनुकल्‍प मिश्रा, करुणेश पांडेय, मनीष कुमार यादव, सुभाष श्रीवास्‍तव, श्रीरामशंकर यादव टिन्‍नू और लवकुश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा, अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया था।

करोड़ों की चोरी का मामला

अयोध्या के राम मंदिर में दान पात्रों से चढ़ावे की चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसकी जांच रिपोर्ट जारी की गई है। इस मामले में मंदिर के भीतर चढ़ावे की गिनती करने वाले कुछ कर्मचारियों ने मिलकर करोड़ों रुपये की नकदी चोरी की थी।

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