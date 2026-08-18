राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके से ऑनर किलिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बहन के प्रेम प्रसंग से परेशान होकर चचेरे भाई ने पहले उसकी गला घोंटकर हत्या की और फिर शव को सूटकेस में डालकर सड़क किनारे फेंक दिया।

Honor Killing in Burari (आज समाज), नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके से ऑनर किलिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बहन के प्रेम प्रसंग से परेशान होकर चचेरे भाई ने पहले उसकी गला घोंटकर हत्या की और फिर शव को सूटकेस में डालकर सड़क किनारे फेंक दिया। हालांकि, पुलिस जांच के दौरान भेद खुल गया और आरोपी को गिरफ्तार करके सोमवार रात शव बरामद कर लिया गया।

बिहार का रहने वाला है आरोपी

हत्या के आरोपी की पहचान 26 साल के मुकुंदपुर निवासी अविनाश के रूप में हुई है। वह मूलरूप से बिहार के मुजफ्फरपुर का निवासी है। उसने बताया कि उसकी नाबालिग चचेरी बहन का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लाख मना करने के बाद भी वह अपने प्रेमी से फोन पर बात करती थी।

दो बार घर से भाग चुकी थी नाबालिग

नाबालिग इससे पहले दो बार अपने प्रेमी के साथ घर से भाग चुकी थी। इससे उसके परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। आरोपी ने बताया कि परिवार की परेशानी को देखते हुए वह अपनी बहन को अपने साथ मुकुंदपुर भी ले गया था, लेकिन वहां भी वह उस लड़के से संपर्क में थी।

दोस्त की दुकान में गला घोंटा

इसी बीच अविनाश को पता चला कि उसकी चचेरी बहन प्रेमी को दिल्ली बुलाने की बात कर रही है। इससे उसका गुस्सा भड़क गया और उसने बहन की हत्या करने की ठान ली। रविवार रात वह चचेरी बहन को मुकुंदपुर से सटी एक कॉलोनी में दोस्त की दुकान पर ले गया। आरोप है यहां देर रात उसने चचेरी बहन का गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को ब्रीफकेस में बंद कर रख दिया। इसके बाद सोमवार तड़के करीब चार बजे ब्रीफकेस को सड़क किनारे फेंक आया।

पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना

इस बीच आउटर नार्थ स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विश्वेंद्र कुमार चौधरी को मुखबिर से सूचना मिली कि अविनाश एक लड़की को लेकर आया था, लेकिन वह सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। इस पर स्पेशल स्टाफ ने अविनाश को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने बताया कि चचेरी बहन के प्रेम संबंध से पूरा परिवार परेशान था। इस वजह से उसने चचेरी बहन को मार डाला।

पुलिस ने बरामद किया शव

आरोपी की निशानदेही पर सोमवार रात बुराड़ी इलाके से ब्रीफकेस बरामद किया गया, जिसमें नाबालिग का शव था। इलाके के डीसीपी डी सक्सेना ने बताया कि मामला अलग-अलग जिले का है, इसलिए इसे बुराड़ी थाना पुलिस को सौंप दी गई है।