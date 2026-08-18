Ind vs SL Test Injury: भारत- श्रीलंका टेस्ट में हुआ हादसा, स्टार खिलाड़ी पहुंचा अस्पताल, आगे खेलने पर संशय

By
Viplove Kumar
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श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से चांदीमल की चोट को लेकर जानकारी साझा की गई. 18 अगस्त को उनको लेकर बयान जारी किया गया. इसमें बताया कि चांदीमल को फील्डिंग के दौरान दाहिने कंधे और गर्दन में चोट लगी है. उनको मैदान पर ही टीम की तरफ से प्रारंभिक मेडिकल हेल्प दे दी गई थी.
Dinesh Chandimal neck injury
दिनेश चांदीमल हुए चोटिल

नई दिल्ली. भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. मैच के चौथे दिन एक बड़ा हादसा हो गया. फील्डिंग के दौरान श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांदीमल बुरी तरह से चोटिल हो गए. उनको गर्दन और कंधे में चोट लगी है. चोटिल होने के तुरंत बाद ही वो मैदान छोड़कर चले गए और अस्पताल में भर्ती कराया गया. भारत के खिलाफ जारी पहले टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंका को बड़ा झटका लगा क्योंकि उनके आगे मैच में खेलने को लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है. बताया जा रहा कि शायद चांदीमल दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने ना आएं.

गॉल में भारत के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल में दिनेश चांदीमल बाउंड्री बचाने की कोशिश करने गए और इसी दौरान चोटिल हो गए. श्रीलंका टीम मैनेजमेंट की तरफ से तुरंत उनकी चोट पर एक्शन लिया गया और एहतियातन अस्पताल ले जाया गया.यह घटना भारतीय बल्लेबाजी के दौरान चौथे दिन के खेल के पहले सेशन में घटी. फील्डिंग के दौरान चांदीमल डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री बचाने के लिए गेंद की तरफ तेज दौड़ लगाई. वो बॉल तक पहुंच गए और टीम के लिए चौका रोका लेकिन इस दौरान वो जब जमीन पर गिरे तो उनके शरीर का पूरा वजन गर्दन और दाहिने कंधे पर था. जब वो गिरे तो उनको गंभीर चोट आई और इसके बाद वह अपनी गर्दन पकड़कर असहनीय दर्द में नजर आए. जैसे ही यह घटना हुई श्रीलंका टीम की मेडिकल टीम एक्टिव हो गई. पवेलियन में बैठकर मैच देख रहे फिजियो मैदान के अंदर पहुंचे. डॉक्टर ने उनकी जांच की और एहतियाती स्कैन के लिए अस्पताल भेजा गया.

श्रीलंका क्रिकेट ने दी जानकारी

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से चांदीमल की चोट को लेकर जानकारी साझा की गई. 18 अगस्त को उनको लेकर बयान जारी किया गया. इसमें बताया कि चांदीमल को फील्डिंग के दौरान दाहिने कंधे और गर्दन में चोट लगी है. उनको मैदान पर ही टीम की तरफ से प्रारंभिक मेडिकल हेल्प दे दी गई थी. शुरुआती जांच के बाद चांदीमल को अस्पताल ले जाया गया है.फिलहाल उनका स्कैन किया जाना है. इसकी रिपोर्ट जब सामने आएगी तो इस बात का पता चल पाएगा कि चोट की गंभीरता कितनी है.