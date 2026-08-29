Nepal Flash Flood: नेपाल में मौत के मातम के बीच तिजोरी लूटने की मची होड़

नेपाल में आए विनाशकारी फ्लैश फ्लड में हजारों लोग बह गए। इस बाढ़ में मकानों, संस्थानों, दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ बैंक भी इसकी चपेट में आए। बैंकों के ध्वस्त होने से उसमें रखे सेफ पानी में बह गए, जिसे लूटने के लिए लोगों के बीच होड़ लग गई।

Nepal Flash Flood: नेपाल में आए विनाशकारी फ्लैश फ्लड में हजारों लोग बह गए। इस बाढ़ में मकानों, संस्थानों, दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ बैंक भी इसकी चपेट में आए। बैंकों के ध्वस्त होने से उसमें रखे सेफ पानी में बह गए, जिसे लूटने के लिए लोगों के बीच होड़ लग गई। पुलिस ने सेफ में रखे पैसे लूटने के आरोप में 29 लोगों को हिरासत में लिया है।

बाढ़ में बह गया था सेफ

खबरों के मुताबिक, 10 सितंबर को रसुवा के भोटेकोशी इलाके में बाढ़ के साथ यह सेफ बह गया था और बाद में धाडिंग की गल्छी रूरल म्युनिसिपैलिटी-4 में बेलखुखोला के पास त्रिशूली नदी के किनारे मिला। धाडिंग पुलिस के अनुसार, उन्हें 12 सितंबर को सूचना मिली कि स्थानीय लोगों ने तिजोरी तोड़कर उसमें रखा कैश निकाल लिया है।

57 लाख रुपये नकद बरामद

पुलिस की एक टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया और जांच शुरू की गई। पुलिस ने बताया कि शुरुआती तलाशी के दौरान 29 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनके पास से 92,68,505 नेपाली रुपये (लगभग 57 लाख रुपये) बरामद किए गए। पुलिस बरामद कैश के सोर्स की जांच कर रही है और यह भी देख रही है कि क्या इस घटना में और भी संदिग्ध शामिल थे।

ज्यादातर गल्छी-4 के निवासी

पकड़े गए ज्यादातर लोग गल्छी-4 के मास्टार इलाके के रहने वाले हैं। कुछ लोग गल्छी-6 के आदमघाट और सिद्धालेख-7 के आदमतार से हैं, जबकि बाकी मूल रूप से चितवन और परसा के रहने वाले हैं और अभी धाडिंग में रह रहे हैं। पकड़े गए लोगों की उम्र 19 से 49 साल के बीच है।

अब तक 2,000 लोग लापता

नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शनिवार को विनाशकारी बाढ़ से जुड़े आंकड़ों में बड़ा बदलाव किया। प्राधिकरण ने बताया कि अब 2,426 लोग लापता हैं, जबकि मरने वालों की पुष्टि संख्या बढ़कर 626 हो गई है।