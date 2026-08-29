US-Venezuela Oil Deal: वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल रिजर्व पर अमेरिका का कंट्रोल

ट्रंप बोले- इतिहास की सबसे बड़ी डील

US-Venezuela Oil Deal, (आज समाज), वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 अगस्त को वेनेजुएला के साथ दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी तेल डील का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका की कच्चे तेल तक पहुंच बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी और आखिर में पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। ट्रंप ने कहा कि सरकार और प्राइवेट कंपनियों की साझेदारी के जरिए अमेरिका ने वेनेजुएला के 65 अरब बैरल से ज्यादा तेल भंडार पर ज्यादातर कंट्रोल हासिल कर लिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे दुनिया की सबसे बड़ी डील बताया है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने भी इसे ऐतिहासिक समझौता बताया है। इसके लिए अमेरिकी टैक्सपेयर की जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है।

वेनेजुएला ने डील का स्वागत किया

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश के खजाने में भारी कमाई होगी। रोड्रिगेज ने कहा कि इस डील से वेनेजुएला में भारी निवेश आएगा, खासकर तेल उद्योग को बढ़ाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने और अपग्रेड करने में इनवेस्टमेंट होगा। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, यह काम वेनेजुएला में काम करने वाली एक निजी कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा। इस साझेदारी से निकलने वाले तेल में अमेरिका को 55% हिस्सा मिलेगा।

वेनेजुएला को 209 अरब डॉलर से ज्यादा का टैक्स मिलने की उम्मीद

उन्होंने कहा, ये समझौता प्राइवेट कंपनियों की मदद से तेल उत्पादन को बढ़ाएगा और इसमें 17 अहम तेल क्षेत्रों का विकास शामिल होगा, जिनमें लगभग 65 अरब बैरल का प्रमाणित भंडार है। इन प्रोजेक्ट्स से 100 अरब डॉलर से ज्यादा का इनवेस्टमेंट आने और वेनेजुएला के लिए 209 अरब डॉलर से ज्यादा का टैक्स मिलने की उम्मीद है।

वेनेजुएला में 300 अरब बैरल तेल मौजूद

वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। वहां 300 अरब बैरल से ज्यादा तेल मौजूद है। ट्रम्प जिस 65 अरब बैरल तेल पर अमेरिकी कंट्रोल की बात कर रहे हैं, वह वेनेजुएला के कुल तेल भंडार का करीब पांचवां हिस्सा है। वेनेजुएला के पास इतना बड़ा तेल भंडार होने के बावजूद वहां उत्पादन काफी कम है। आर्थिक संकट, निवेश की कमी और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण उसका तेल उद्योग लंबे समय से मुश्किल में है।

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