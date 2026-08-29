Emraan Hashmi Tests Positive for Swine Flu: आवारापन-2 के एक्टर इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी स्वाइन फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। एक्टर कुछ दिनों से बीमार थे और फिल्म का प्रमोशन करके मुंबई लौटने के बाद उन्होंने मेडिकल टेस्ट करवाया। टेस्ट के नतीजों से पुष्टि हुई कि उन्हें H1N1 संक्रमण हुआ है।

Emraan Hashmi Tests Positive for Swine Flu: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी स्वाइन फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। एक्टर कुछ दिनों से बीमार थे और फिल्म का प्रमोशन करके मुंबई लौटने के बाद उन्होंने मेडिकल टेस्ट करवाया। टेस्ट के नतीजों से पुष्टि हुई कि उन्हें H1N1 संक्रमण हुआ है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। यह खबर ‘आवारापन 2’ की बड़ी सफलता और रांची समेत उनके हालिया काम के सिलसिले में की गई यात्राओं के बीच आई है।

बैंगलोर शो के लिए मांगी माफी

इमरान हाशमी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बैंगलोर शो में शामिल न हो पाने के लिए अपने फैंस से माफी मांगी।

पहले दिन की जमकर कमाई

15 अगस्त के दिन रिलीज हुई फिल्म’आवारापन 2′ रेस में साफ तौर पर आगे रही और इसने ₹40.50 करोड़ की कमाई की। तमिल फिल्म ‘विश्वनाथ एंड सन्स’ ने ₹26 करोड़, ‘बंटवारा 1947’ ने ₹16.20 करोड़, ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने ₹12 करोड़ और DC की फिल्म ने ₹6.30 करोड़ कमाए।

पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े

रिलीज के पहले ही दिन इसने ‘आवारापन’ के कुल बिजनेस (₹7.75 करोड़ नेट) को पीछे छोड़ दिया। पहले शनिवार तक इसने इमरान की कई सफल फिल्मों की कुल कमाई को भी पीछे छोड़ दिया था, जिनमें ‘हक’ (₹20 करोड़), ‘राज 2’ (₹25.50 करोड़), ‘एक थी डायन’ (₹26 करोड़) और ‘जन्नत’ (₹30 करोड़) शामिल हैं।