Nepal flash floods Death toll: नेपाल में मृतकों की संख्या 724 पहुंची, 2,500 लापता, भारत ने राहत की चौथी खेप भेजी

Nepal flash floods Death toll: नेपाल के फ्लैश फ्लड में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, बाढ़ में जान गंवाने वालों की संख्या 724 हो गई है, जबकि करीब 2,500 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और मेडिकल कामों में मदद के लिए एक सर्जिकल मेडिकल टीम भी तैनात की गई है, क्योंकि इमरजेंसी रिस्पॉन्स का काम जारी है। काठमांडू ने खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए 18,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। नेपाल में खोज और बचाव अभियान का आज पांचवा दिन है।
VIDEO | Nuwakot: Survivors of Nepal’s devastating flash floods on Wednesday are now battling injuries, exhaustion and the trauma of seeing their lives collapse within minutes.
Many have taken shelter at a relief camp set up at the District Ayurveda Hospital in Bidur in Nuwakot… pic.twitter.com/YlziXQQvoL
— Press Trust of India (@PTI_News) August 30, 2026
589 विदेशी नागरिक भी लापता
चितवन में सबसे ज्यादा 246 शव बरामद किए गए, इसके बाद नवलपरासी ईस्ट में 165, नवलपरासी वेस्ट में 63, गोरखा में 57, नुवाकोट में 51, धाडिंग में 45, तनहुन में 35 और रसुवा में 13 शव मिले। गोरखा के आंकड़ों में इंसानी शरीर के कई अंग भी शामिल हैं। 2,498 लापता लोगों की सूची में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा व सरकारी कर्मी शामिल हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स से 933 लोग लापता बताए गए हैं, जबकि 589 विदेशी नागरिकों का कोई पता नहीं चल पाया है।
केरल के 36 लोगों का ग्रुप लौटा
फ्लैश फ्लड में फंसे केरल के 36 लोगों का एक ग्रुप नेदुम्बसेरी लौट आया। इस ग्रुप ने नेपाल बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करके भारत में प्रवेश किया और गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे दो अलग-अलग फ्लाइट से वापस लौटे।
#WATCH | Kochi: A 36-member group of people from Keralam who were stranded in a flash flood in Nepal returned to Nedumbassery. The group travelled around 100 km from the Nepal border before crossing into India and reaching Gorakhpur Airport, from where they returned on two… pic.twitter.com/C9qU22sxCc
— ANI (@ANI) August 30, 2026
कीचड़ और मलबे में सामान ढूंढ रहे लोग
फ्लैश फ्लड से हुई तबाही का असर पूरे इलाके में साफ दिख रहा है। देवीघाट में हुए नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। घर और दुकानें कीचड़ और मलबे की मोटी परतों के नीचे दबे हुए हैं। लोगों को मलबे में अपना सामान ढूंढना पड़ रहा है, जबकि वे अभी भी अपने लापता अपनों के बारे में खबर का इंतजार कर रहे हैं।
VIDEO | Days ago, these were quiet mountain villages in Nepal. Today, survivors are digging through sludge, searching for anything the floodwaters left behind.
The scale of destruction caused by the devastating flash floods is visible across the region. In Devighat, the extent… pic.twitter.com/m5pYlTvEqr
— Press Trust of India (@PTI_News) August 30, 2026
भारत ने चौथी राहत उड़ान भेजी
भारत ने रविवार को काठमांडू के लिए अपनी चौथी राहत उड़ान भेजी। इसमें नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 11 टन जरूरी सामान और खास तौर पर प्रशिक्षित कर्मचारी भेजे गए। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव द्वारा घोषित इस राहत खेप में रहने और जीवित रहने के लिए जरूरी सामान शामिल था, जैसे कंबल, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, प्लास्टिक शीट और हाइजीन किट। मानवीय सहायता के अलावा, विमान में एक तकनीकी टीम भी भेजी गई जो खास तौर पर मुश्किल सुरंगों में खोज और बचाव कार्यों के लिए तैयार थी। डीएनए जांच के लिए खास उपकरणों से लैस फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम भी इस उड़ान से पहुंची, ताकि पीड़ितों की पहचान और फोरेंसिक जांच में स्थानीय अधिकारियों की मदद की जा सके।
Standing with Nepal
The 4th flight carrying 11 tonnes of relief assistance landed in Nepal and relief material has been handed over.
It consists of a tunnel technical contingent along with equipment for search & rescue operations; a team of forensics experts for DNA analysis… pic.twitter.com/Ahei0Tmnkd
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 30, 2026
STORY | Death toll reaches 724 in Nepal flash floods
The death toll from flash floods in central Nepal rose to 724 on Sunday, with more bodies being recovered even as nearly 2,500 people are still missing following the disaster.
Bodies have been recovered from all eight… pic.twitter.com/uWukft5gGb
— Press Trust of India (@PTI_News) August 30, 2026
हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, सोलर प्लांट्स को बड़ा नुकसान
फ्लैश फ्लड से बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और सोलर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है। त्रिशूली नदी के किनारे स्थित एक सोलर प्लांट का बड़ा हिस्सा मलबे में दबकर नष्ट हो गया।
#WATCH | Nuwakot, Nepal: The flash floods in Nepal have damaged major hydro projects and solar plants. A solar plant on the banks of the Trishuli River has been extensively buried under debris, with large sections destroyed. pic.twitter.com/CL79YdqWfD
— ANI (@ANI) August 30, 2026
अमेरिका देगा 3.6 मिलियन डॉलर की राहत
अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार (स्थानीय समय) को कहा कि वह नेपाल को 3.6 मिलियन डॉलर से ज्यादा की जीवन-रक्षक मानवीय सहायता देगा। एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी कहा कि राहत सामग्री में बाढ़ से प्रभावित 10,000 परिवारों के लिए आपातकालीन खाद्य सहायता भी शामिल है। पोस्ट में कहा गया, ‘अमेरिका नेपाल के लोगों के साथ खड़ा है और 3.6 मिलियन डॉलर से ज्यादा की जीवन-रक्षक मानवीय सहायता दे रहा है। इसमें बाढ़ से प्रभावित 10,000 परिवारों के लिए तीन महीने तक की आपातकालीन खाद्य सहायता भी शामिल है।’
There is no higher priority for us than the safety of American citizens. Our embassies in Nepal and China are working closely to assist Americans and support disaster relief efforts. The United States is standing with the people of Nepal by providing more than $3.6 million worth…
— Department of State (@StateDept) August 29, 2026