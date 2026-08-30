Nepal flash floods Death toll: नेपाल में मृतकों की संख्या 724 पहुंची, 2,500 लापता, भारत ने राहत की चौथी खेप भेजी

By
Sudhanshu Chouhan
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नेपाल के फ्लैश फ्लड में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, बाढ़ में जान गंवाने वालों की संख्या 724 हो गई है, जबकि करीब 2,500 लोग अभी भी लापता हैं।

Nepal flash floods Death toll: नेपाल के फ्लैश फ्लड में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, बाढ़ में जान गंवाने वालों की संख्या 724 हो गई है, जबकि करीब 2,500 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और मेडिकल कामों में मदद के लिए एक सर्जिकल मेडिकल टीम भी तैनात की गई है, क्योंकि इमरजेंसी रिस्पॉन्स का काम जारी है। काठमांडू ने खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए 18,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। नेपाल में खोज और बचाव अभियान का आज पांचवा दिन है।

589 विदेशी नागरिक भी लापता

चितवन में सबसे ज्यादा 246 शव बरामद किए गए, इसके बाद नवलपरासी ईस्ट में 165, नवलपरासी वेस्ट में 63, गोरखा में 57, नुवाकोट में 51, धाडिंग में 45, तनहुन में 35 और रसुवा में 13 शव मिले। गोरखा के आंकड़ों में इंसानी शरीर के कई अंग भी शामिल हैं। 2,498 लापता लोगों की सूची में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा व सरकारी कर्मी शामिल हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स से 933 लोग लापता बताए गए हैं, जबकि 589 विदेशी नागरिकों का कोई पता नहीं चल पाया है।

केरल के 36 लोगों का ग्रुप लौटा

फ्लैश फ्लड में फंसे केरल के 36 लोगों का एक ग्रुप नेदुम्बसेरी लौट आया। इस ग्रुप ने नेपाल बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करके भारत में प्रवेश किया और गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे दो अलग-अलग फ्लाइट से वापस लौटे।

कीचड़ और मलबे में सामान ढूंढ रहे लोग

फ्लैश फ्लड से हुई तबाही का असर पूरे इलाके में साफ दिख रहा है। देवीघाट में हुए नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। घर और दुकानें कीचड़ और मलबे की मोटी परतों के नीचे दबे हुए हैं। लोगों को मलबे में अपना सामान ढूंढना पड़ रहा है, जबकि वे अभी भी अपने लापता अपनों के बारे में खबर का इंतजार कर रहे हैं।

भारत ने चौथी राहत उड़ान भेजी

भारत ने रविवार को काठमांडू के लिए अपनी चौथी राहत उड़ान भेजी। इसमें नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 11 टन जरूरी सामान और खास तौर पर प्रशिक्षित कर्मचारी भेजे गए। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव द्वारा घोषित इस राहत खेप में रहने और जीवित रहने के लिए जरूरी सामान शामिल था, जैसे कंबल, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, प्लास्टिक शीट और हाइजीन किट। मानवीय सहायता के अलावा, विमान में एक तकनीकी टीम भी भेजी गई जो खास तौर पर मुश्किल सुरंगों में खोज और बचाव कार्यों के लिए तैयार थी। डीएनए जांच के लिए खास उपकरणों से लैस फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम भी इस उड़ान से पहुंची, ताकि पीड़ितों की पहचान और फोरेंसिक जांच में स्थानीय अधिकारियों की मदद की जा सके।

हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, सोलर प्लांट्स को बड़ा नुकसान

फ्लैश फ्लड से बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और सोलर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है। त्रिशूली नदी के किनारे स्थित एक सोलर प्लांट का बड़ा हिस्सा मलबे में दबकर नष्ट हो गया।

अमेरिका देगा 3.6 मिलियन डॉलर की राहत 

अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार (स्थानीय समय) को कहा कि वह नेपाल को 3.6 मिलियन डॉलर से ज्यादा की जीवन-रक्षक मानवीय सहायता देगा। एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी कहा कि राहत सामग्री में बाढ़ से प्रभावित 10,000 परिवारों के लिए आपातकालीन खाद्य सहायता भी शामिल है। पोस्ट में कहा गया, ‘अमेरिका नेपाल के लोगों के साथ खड़ा है और 3.6 मिलियन डॉलर से ज्यादा की जीवन-रक्षक मानवीय सहायता दे रहा है। इसमें बाढ़ से प्रभावित 10,000 परिवारों के लिए तीन महीने तक की आपातकालीन खाद्य सहायता भी शामिल है।’