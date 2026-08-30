Punjab CM News : पंजाब में शिक्षा क्रांति ला रही बड़ा बदलाव, हमारे सरकारी स्कूल देश के अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूलों को भी दे रहे मात : मान

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Harpreet Singh
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पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा है कि आज प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दशा पूरी तरह से बदल चुकी है। आज न केवल इनकी हालत में सुधार हुआ है बल्कि यह देश के अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूलों को भी टक्कर दे रहे हैं।
Punjab CM News : पंजाब में शिक्षा क्रांति ला रही बड़ा बदलाव, हमारे सरकारी स्कूल देश के अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूलों को भी दे रहे मात : मान
Punjab CM News : पंजाब में शिक्षा क्रांति ला रही बड़ा बदलाव, हमारे सरकारी स्कूल देश के अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूलों को भी दे रहे मात : मान

कहा, साढ़े चार साल में प्रदेश के कई जिलों में हजारों शानदार स्कूल बनाए हैं

Punjab CM News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से प्रदेश के स्कूलों के स्तर में बदलाव को अपनी सरकार की एक बड़ी कामयाबी बताया है। मान ने कहा कि पंजाब में कभी सरकारी स्कूलों की पहचान जर्जर इमारतों, टूटे फर्नीचर और सीमित सुविधाओं से होती थी, वहीं आज सरकारी स्कूलों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है।

शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक लैब, स्मार्ट बोर्ड, स्वीमिंग पूल और बेहतरीन प्ले ग्राउंड से सजे ये सरकारी स्कूल नामी प्राइवेट स्कूलों को भी मात दे रहे हैं। इन स्कूलों में अमीर-गरीब हर तबके के बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है।

हम बदल रहे पंजाब में स्कूलों की तस्वीर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार के शिक्षा माडल की यह तस्वीर पंजाब में बदलती शिक्षा की तस्वीर दिखाती है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना, संगरूर और नवांशहर के तीन शानदार सरकारी स्कूलों का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर साझा कर अपनी पार्टी की सरकार के शानदार काम पर खुशी और संतोष जाहिर किया।

अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना, संगरूर और नवांशहर में भगवंत मान सरकार के बनाए गए सरकारी स्कूलों को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि इनके सामने प्राइवेट स्कूल भी फेल हैं। ये सरकारी स्कूल पंजाब में शिक्षा की तस्वीर बदल रहे हैं।

लोगों ने कभी नहीं सोचा था ऐसे स्कूल बनेंगे

उन्होंने कि हमने ऐसे हजारों स्कूल पंजाब में बनाए हैं। लोगों को इन्हें देखकर विश्वास ही नहीं होगा कि ये सरकारी स्कूल हो सकते हैं। ये देश के अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमने ऐसा काम किया है जिससे गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। मजदूरों, रिक्शे वालों, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, लोअर मिडिल क्लास और गरीबों के बच्चे अब डाक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं।

 