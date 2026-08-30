The Great Khali Accident : डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार द ग्रेट खली का वाहन हादसे का शिकार, बाल-बाल बचे खली

डब्ल्यू-डब्ल्यू ई में अपनी और भारत की खास पहचान बनाने वाले और कई बार चैंपियन रह चुके दिलीप सिंह राणा की कार पानीपत से कुुरुक्षेत्र आते समय एनएच 44 पर हादसे का शिकार हो गई। गनीमत यह रही की इस हादसे में उन्हें कोई चोट नहीं लगी।

पानीपत से कुरुक्षेत्र आते समय नेशनल हाईवे-44 पर हुआ हादसा

The Great Khali Accident (आज समाज), कुरुक्षेत्र : डब्ल्यू-डब्ल्यू ई में अपनी और भारत की खास पहचान बनाने वाले और कई बार चैंपियन रह चुके दिलीप सिंह राणा की कारण हादसे का शिकार हो गई। जिस समय हादसा हुआ उस समय दिलीप सिंह राणा कार में सवार होकर पानीपत से कुरुक्षेत्र की तरफ आ रहे थे। हरियाणा में नेशनल हाईवे-44 (जीटी रोड) पर उनकी कार की टक्कर एक अन्य कार के साथ हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि खली की गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

राहगीरों और प्रशंसकों का लगा जमावड़ा

हादसे की खबर जैसे ही आसपास फैली, जीटी रोड पर राहगीरों और खली के प्रशंसकों का जमावड़ा लग गया। हर कोई भारत के इस दिग्गज रेसलर की कुशलक्षेम जानने के लिए मौके की तरफ दौड़ पड़ा। गनीमत यह रही कि इतने बड़े हादसे के बावजूद द ग्रेट खली और गाड़ी में मौजूद उनके सहयोगियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई और सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं।

खली को सही-सलामत देखकर वहां मौजूद प्रशंसकों और प्रशासनिक अमले ने राहत की सांस ली। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जीटी रोड जैसे व्यस्त मार्ग पर हादसे के बाद लगे जाम को देखते हुए पुलिस जवानों ने पहले यातायात को सुचारू करवाया और भीड़ को किनारे किया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हादसा किस वजह से हुआ, इसकी सटीक जानकारी जुटाई जा रही है।