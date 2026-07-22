महंगाई का असर कार बनाने वाली कंपनियों पर भी दिखने लगा है। जल्द ही मारुति की गाड़ियां महंगी होने जा रही है। अगर आपको भी कार खरीदनी है, तो जल्द खरीद लें।

देशभर में बढ़ती महंगाई से कार खरीदारों की जेबें थोड़ी ढीली होने जा रही हैं। भारत की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया। कंपनी ने इसके लिए लगातार बढ़ती महंगाई और लागत से जुड़ी मुश्किलों का हवाला दिया। इसलिए, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, तो बस तुरंत शोरूम का रुख कीजिए।

अगस्त से नई कीमतें

कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि नई कीमतें अगस्त 2026 से लागू होंगी और अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से बढ़ोतरी भी अलग-अलग होगी।

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मुश्किल परिस्थितियों की वजह से फैसला

मारुति सुज़ुकी ने कहा, “पिछले कुछ महीनों से कंपनी लागत कम करने के उपायों के जरिए लागत के असर को जितना हो सके कम करने की लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि, महंगाई का बोझ बढ़ने और लागत से जुड़ी मुश्किल परिस्थितियां जारी रहने के कारण, कंपनी बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाजार पर डालने को मजबूर है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रही है कि ग्राहकों पर इसका असर कम से कम हो।”

दो महीने पहले की थी घोषणा

यह ताजा बदलाव मारुति सुज़ुकी द्वारा अपने सभी प्रोडक्ट्स की कीमतों में 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की घोषणा के ठीक दो महीने बाद हुआ है। यह बढ़ोतरी जून 2026 से लागू हुई थी। लागत कम करने के उपाय करने के बावजूद, कंपनी ने गाड़ियों की कीमतें बदलने के मुख्य कारणों के तौर पर लगातार बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई का ज़िक्र किया है। कार बनाने वाली कंपनी ने कहा कि “बदलाव की सही मात्रा हर मॉडल के हिसाब से अलग-अलग होगी।”

कुछ गाड़ियों की बिक्री 19% तक बढ़ी

मारुति सुजुकी ने बताया कि कुल गाड़ियों की बिक्री में साल-दर-साल 19.2% की बढ़ोतरी हुई है और यह 200,390 यूनिट हो गई है, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 167,993 यूनिट थी। घरेलू पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री एक साल पहले की 118,906 यूनिट से बढ़कर 147,187 यूनिट हो गई। पैसेंजर गाड़ियों, हल्के कमर्शियल वाहनों और OEM सप्लाई को मिलाकर, कंपनी की कुल घरेलू बिक्री जून 2025 में 130,151 यूनिट से बढ़कर 157,622 यूनिट हो गई। अलग-अलग सेगमेंट में, एंट्री-लेवल मॉडल ऑल्टो और एसप्रेसो की कुल मिलाकर 11,416 यूनिट बिकीं।

कॉम्पैक्ट, मिड-साइज का भी जलवा

कॉम्पैक्ट और मिड-साइज कारों के पोर्टफोलियो में बलेनो, स्विफ्ट, डिजायर, वैगनआर, सेलेरियो, इग्निस और सियाज जैसे मॉडल शामिल हैं, जिनकी कुल बिक्री 63,815 यूनिट रही।

यूटिलिटी गाड़ियों की बिक्री उछली

यूटिलिटी गाड़ियां कंपनी के लिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट बनी रहीं। ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, इनविक्टो, जिम्नी, XL6 और हाल ही में लॉन्च हुई ई-विटारा जैसे मॉडलों की कुल बिक्री 61,726 यूनिट रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 47,947 यूनिट था।

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