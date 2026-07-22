Census 2027 self enumeration : लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने, चुनाव क्षेत्रों की सीमा तय करने, संसाधनों का बंटवारा करने और सरकारी नीतियां बनाने के लिए सरकार हर 10 साल में एक बार पूरे देश में जनगणना करती है। यह देश में रहने वाले हर व्यक्ति की आधिकारिक तौर पर गिनती है, जिसमें उनकी उम्र, लिंग, शिक्षा, काम-धंधे, घर और आर्थिक स्थिति की जानकारी शामिल होती है। सरकार ने इस प्रक्रिया को ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए सेल्फ-एन्यूमरेशन की सुविधा दी है। आइए, जानते हैं कि यह सुविधा आखिर है क्या।
सेल्फ-एन्यूमरेशन क्या है?
जनगणना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सेल्फ-एन्यूमरेशन (अपनी जानकारी खुद भरना) एक नई वेब आधारित सुविधा है, जिससे नागरिकों को जनगणना करने वाले अधिकारी के आने से पहले ही अपने घर और निजी जानकारी ऑनलाइन भरने में मदद मिलती है। यह वैकल्पिक है, लेकिन इसे करने के लिए जोर दिया जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा प्राइवेसी और सटीकता मिलती है। साथ ही, नागरिकों और अधिकारियों दोनों का समय भी बचता है।
कैसे करें सेल्फ-एन्यूमरेशन:
- आधिकारिक सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल https://se.census.gov.in/ पर जाएं।
- अपना राज्य/केंद्र शासित प्रदेश चुनें और कैप्चा वेरिफिकेशन पूरा करें।
- घर के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर और ऑप्शनल ईमेल डालें।
- अपने मोबाइल (और ईमेल, अगर दिया हो) पर भेजे गए OTP से वेरिफाई करें।
- अपनी पसंद की भाषा चुनें (अंग्रेजी या 15 भारतीय भाषाओं में से कोई एक)।
- जनगणना का फॉर्म भरें और सबमिट करें।
- आपको SMS और ईमेल पर 11 अंकों की एक खास ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन ID’ (जिसकी शुरुआत H से होगी) मिलेगी।
इस ID को सेव कर लें और फाइनल वेरिफिकेशन के लिए आने वाले एन्यूमेरेटर (जनगणना करने वाले अधिकारी) के साथ इसे शेयर करें।
ड्राफ्ट के तौर पर सेव करने की भी सुविधा
आप अपनी प्रोग्रेस को ड्राफ्ट के तौर पर सेव कर सकते हैं और अपने राज्य के लिए सेल्फ-एन्यूमरेशन विंडो के आखिरी दिन तक जानकारी में बदलाव (एडिट) कर सकते हैं। एक बार सबमिट हो जाने के बाद, सिर्फ एन्यूमेरेटर ही बिल्डिंग और घर के नंबर जैसी छोटी-मोटी जानकारी जोड़ सकते हैं।
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सेल्फ-एन्यूमरेशन की तारीखें:
हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करने का काम शुरू होने से ठीक पहले, पहले चरण (घरों की लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना) के लिए खुद जानकारी भरने की सुविधा 15 दिनों के लिए खुली रहेगी। इसकी तारीखें यहां दी गई हैं:
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, दिल्ली (NDMC और कैंटोनमेंट बोर्ड): 1-15 अप्रैल, 2026
- गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव: 5-19 अप्रैल, 2026
- उत्तराखंड: 10-24 अप्रैल, 2026
- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश: 16-20 अप्रैल, 2026
- बिहार: 17 अप्रैल-1 मई, 2026
- तेलंगाना: 26 अप्रैल-10 मई, 2026
- पंजाब: 30 अप्रैल-14 मई, 2026
- दिल्ली (एमसीडी), महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, झारखंड: 1-15 मई, 2026
- उत्तर प्रदेश: 7-21 मई, 2026
- जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी: 17-31 मई, 2026
- हिमाचल प्रदेश: 1-15 जून, 2026
- केरल, नागालैंड: 16-30 जून, 2026
- तमिलनाडु, त्रिपुरा: 17-31 जुलाई, 2026
- असम: 2-16 अगस्त, 2026
- मणिपुर: 17-31 अगस्त, 2026
- पश्चिम बंगाल: अभी घोषणा नहीं की गई है।
अप्रैल-सितंबर के बीच पहला चरण
पहले चरण का घर-घर जाकर किया जाने वाला फील्डवर्क अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण (जनसंख्या गणना) का काम देश के अधिकतर इलाकों में फरवरी 2027 में होगा (जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी वाले इलाकों में यह सितंबर 2026 में किया जाएगा)।
दूसरे चरण में सेल्फ-एन्यूमरेशन की तारीखों की जानकारी बाद में दी जाएगी।
सिर्फ भारत में उपलब्ध है पोर्टल
यह पोर्टल सिर्फ भारत में ही उपलब्ध है और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। सारा डेटा एन्क्रिप्टेड होता है और सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। कानून के तहत जनगणना में हिस्सा लेना जरूरी है, लेकिन खुद जानकारी भरने की सुविधा से यह प्रक्रिया आसान और नागरिकों के लिए ज्यादा सुविधाजनक हो जाती है।
सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए योग्यता
सेल्फ इन्यूमरेशन सिर्फ सामान्य घरों (बिना घर वाले या संस्थागत आबादी के लिए नहीं) के लिए उपलब्ध है। पात्र होने के लिए आपका उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का निवासी होना जरूरी है, जहां पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने की सुविधा चालू है। आपको भारत की जनगणना के आधिकारिक ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल’ पर तय 15 दिनों की अवधि के दौरान डिजिटल फॉर्म भरना होगा। यह अवधि आपके राज्य में घर-घर जाकर घरों की सूची बनाने का काम शुरू होने से ठीक पहले आती है।
जरूरी दस्तावेज
सेल्फ-एन्यूमरेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको कोई भी फिजिकल दस्तावेज या ID प्रूफ अपलोड या जमा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, आपको अपने घर-परिवार के बारे में सही और सीधे तौर पर जानकारी देनी होगी।
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