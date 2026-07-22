DL linking with Aadhar: ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करना अनिवार्य? जानें लिंक करने का तरीका और इससे जुड़ी जरूरी बातें

ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करना है या नहीं इसे लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति होती है। आजकल लगभग हर दस्तावेज को आधार से लिंक किया जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि डीएल को आधार से लिंक करना है या नहीं।

DL linking with AAdhar : भारतीय नागरिकों के लिए आधार एक बेहद जरूर दस्तावेज बन गया है। कई दस्तावेजों को इससे लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से लिंक करना अनिवार्य है? इस रिपोर्ट में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से कैसे लिंक किया जा सकता है।

अनिवार्य नहीं, सेवाएं पाने के लिए जरूरी

आधार को ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से लिंक करना सीधे तौर पर अनिवार्य नहीं है, लेकिन परिवहन से जुड़ी सेवाओं का फायदा उठाने के लिए आधार वेरिफिकेशन और आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को लिंक करना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के मुताबिक, गाड़ी के ऑनरशिप ट्रांसफर, NOC और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू करवाने जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है।

पता करें DL आधार से लिंक है या नहीं

आपके रजिस्टर्ड वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस (DL) आधार से लिंक है या नहीं यह पता करने के लिए यह तरीका अपनाएं:

पहला तरीका:

परिवहन सेवा की वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं और अपना राज्य या केंद्रशासित प्रदेश चुनें।

”ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं” पर क्लिक करें।

”आधार ऑथेंटिकेशन” या ”आधार लिंक करें चुनें।”

अपना 16 अंकों वाला ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि डालें।

”जानकारी पाएं” पर क्लिक करें। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पहले से ही लिंक है, तो लिंक किए गए आपके आधार की जानकारी स्क्रीन पर मास्क होकर दिखेगी। अगर यह लिंक नहीं है, तो अपना आधार नंबर डालकर रजिस्टरर्ड मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी से वेरिफाई करके लिंक किया जा सकता है।

दूसरा तरीका:

इसके अलावा, आप DigiLocker ऐप से अपना DL डाउनलोड करके यह देख सकते हैं कि आपका DL आधार से लिंक है या नहीं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पहले से ही आपके आधार से लिंक है, तो आधार से लॉग इन करने पर यह आपके जारी किए गए डॉक्युमेंट्स में अपने-आप सिंक हो जाएगा।

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ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करने का तरीका:

अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से दो तरीके से लिंक किया जा सकता है। पहला तरीका ऑनलाइन जबकि दूसरा तरीका ऑफलाइन है।

ऑनलाइन तरीका:

पोर्टल पर जाएं: परिवहन सेवा वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं और “ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं” पर क्लिक करें।

राज्य चुनें: वह राज्य चुनें जहां आपका ड्राइविंग लाइसेंस मूल रूप से जारी किया गया था।

विकल्प चुनें: मेन्यू से “Aadhaar Authentication” या “Link Aadhaar” खोजें और चुनें।

जानकारी डालें: अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और 12 अंकों का आधार नंबर डालें।

वेरिफाई करें: लिंक करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने UIDAI-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को दर्ज करें।

ऑफलाइन प्रोसेस:

आप ऑफलाइन तरीके से भी ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए, अपने ओरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी और पासपोर्ट-साइज फोटो के साथ अपने नजदीकी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) जाएं।

DL को आधार से लिंक करने के फायदे:

ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करने के कई फायदे हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं।

आधार और ड्राइविंग लाइसेंस को लिंक करने से दोनों दस्तावेजों का पूरा काम एक ही प्लेटफॉर्म के तहत हो जाता है

इस प्रक्रिया से आधार आधारित एकीकृत प्लेटफॉर्म हर नागरिक के ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी को सत्यापित कर सकेगा और संबंधित अधिकारियों को अपडेट कर सकेगा।

इससे सरकार फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस की पहचान कर उनका पंजीकरण रद्द कर सकेगी।

अधिकृत एजेंसियां ​​एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले लोगों को दंडित कर सकेंगी जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।

इस प्रक्रिया से सभी रजिस्टर्ड ड्राइवरों के लिए एक सेंट्रल ऑनलाइन डेटाबेस तैयार होगा, ताकि कोई भी नकली ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू न कर सके।

एक बार जब यह प्रक्रिया ज्यादा औपचारिक हो जाएगी, तो लोग अपना ड्राइविंग टेस्ट पूरा करने के 72 घंटों के भीतर अपना DL प्राप्त कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी।

सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी, क्योंकि नागरिक ड्राइविंग टेस्ट पास किए बिना DL प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

परिवहन से संबंधित विभिन्न कार्य अधिक कुशल और परेशानी-मुक्त हो जाएंगे और इस पहल से भ्रष्टाचार का स्तर भी कम होगा।

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