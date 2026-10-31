Omar Abdullah Marriage: जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से की शादी, सालों की दोस्ती रिश्ते में बदली

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को श्रीनगर में एक निजी समारोह में पत्रकार निधि राजदान से शादी कर ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की घोषणा करते हुए इसे एक 'नई यात्रा' बताया और अपनी पोस्ट में पत्रकार निधि राजदान को टैग किया।

Omar Abdullah Marriage: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को श्रीनगर में एक निजी समारोह में पत्रकार निधि राजदान से शादी कर ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की घोषणा करते हुए इसे एक ‘नई यात्रा’ बताया और अपनी पोस्ट में पत्रकार निधि राजदान को टैग किया।

A new journey began yesterday 💍@Nidhi https://t.co/BXbdLq2d1H — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 31, 2026

पहली पत्नी पायल से तलाक

इससे पहले उमर अब्दुल्ला अपनी पहली पत्नी पायल नाथ से तलाक ले चुके हैं। उमर और पायल नाथ की शादी 1994 में हुई थी और उनके दो बेटे हैं, जिनका नाम जहीर और जमीर अब्दुल्ला है। उमर और पायल नाथ के तलाक का मामला कई साल तक चला और अंतत: जुलाई 2026 में दोनों अलग हो गए।

SC से मिली तलाक को मंजूरी

उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि उन्होंने और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला ने मध्यस्थता के जरिए अपना वैवाहिक विवाद सुलझा लिया है, इसके बाद 31 जुलाई को कोर्ट ने उनके तलाक को मंजूरी दे दी थी।

दोनों की दूसरी शादी

56 साल के उमर और 49 साल की निधि, दोनों ने दूसरी बार शादी की है। निधि की पहली शादी दिल्ली के एक जाने-माने बॉलीवुड गीतकार और पत्रकार से हुई थी। निधि एक जानी-मानी न्यूज़ एंकर हैं, जिन्होंने NDTV के साथ काम किया है।