UP News: उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 IAS अफसरों का तबादला

UP News: उत्तर प्रदेश में शनिवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आया है। शासन की ओर से जारी आदेश में 15 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार और तबादला आदेश जारी किया गया है। लिस्ट में मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल और अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव का भी नाम शामिल है। तबादले और अतिरिक्त प्रभार के बारे में पूरी जानकारी नीचे सूची में दी जा रही है।
|अधिकारी का नाम
|मौजूदा तैनाती
|नई तैनाती / अतिरिक्त प्रभार
|शशि प्रकाश गोयल
|मुख्य सचिव
|अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन का अतिरिक्त प्रभार
|अनुराग श्रीवास्तव
|अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, अपर मुख्य सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल, मिशन निदेशक, ग्रामीण पेयजल मिशन तथा परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश
|कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर तैनाती के साथ अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, अपर मुख्य सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल, मिशन निदेशक, ग्रामीण पेयजल मिशन तथा परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन का अतिरिक्त प्रभार
|आलोक कुमार-2
|अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास तथा अपर मुख्य सचिव, एनआरआई
|अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के पद पर तैनाती के साथ अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, अपर मुख्य सचिव, एनआरआई तथा अध्यक्ष, पिकप का अतिरिक्त प्रभार
|एम. देवराज
|प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक तथा महानिदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी
|अध्यक्ष, राज्य सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण-1 का अतिरिक्त प्रभार
|डा० एम.के.एस. सुंदरम
|प्रमुख सचिव, कृषि, प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान तथा प्रमुख सचिव, कृषि विपणन, कृषि व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन
|प्रमुख सचिव, समन्वय तथा परियोजना निदेशक, यूपीडास्प का अतिरिक्त प्रभार
|आलोक कुमार-3
|प्रमुख सचिव, नियोजन, प्रमुख सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, नोडल अधिकारी, वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी तथा नोडल अधिकारी, जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान
|प्रमुख सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त तथा प्रमुख सचिव, बाह्य सहायतित परियोजना का अतिरिक्त प्रभार
|अजय चौहान
|प्रमुख सचिव, लोक निर्माण तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उपशा
|मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा का अतिरिक्त प्रभार
|पंधारी यादव
|प्रमुख सचिव, बाह्य सहायतित परियोजना तथा प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
|प्रमुख सचिव, बाह्य सहायतित परियोजना के प्रभार से अवमुक्त
|योगेश कुमार
|प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
|प्रबंध निदेशक, पीसीडीएफ
|अमित कुमार सिंह
|प्रबंध निदेशक, पीसीडीएफ
|प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
|कृष्ण कुमार
|सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी
|मंडलायुक्त, झांसी मण्डल
|चन्द्र शेखर
|विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन तथा विशेष सचिव, परती भूमि विकास
|मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी का अतिरिक्त प्रभार
|भूपेंद्र एस. चौधरी
|सचिव, प्रशासनिक सुधार
|सचिव, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग
|देवेंद्र सिंह कुशवाहा
|प्रतीक्षारत
|विशेष सचिव, प्रशासनिक सुधार
|प्रवीन मिश्रा
|विशेष सचिव, समाज कल्याण तथा सचिव, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग
|प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा निदेशक, जनजाति विकास का अतिरिक्त प्रभार