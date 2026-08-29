GST Officer in KBC 18: केबीसी में करोड़पति बनने से चूके जीएसटी अधिकारी, इस सवाल में फंसकर गंवाई मोटी रकम

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Sudhanshu Chouhan
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कौन बनेगा करोड़पति (KBC) का हर शो मजेदार होता है। इसमें हॉट सीट पर बैठने वाला हर शख्स अपने-आप में खास होता है और उसकी एक शख्सियत होती है। यह शख्स जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने होता है, तो फिर टेलिविजन छोड़ने का दर्शक का दिल नहीं करता है।

GST Officer in KBC 18: कौन बनेगा करोड़पति (KBC) का हर शो मजेदार होता है। इसमें हॉट सीट पर बैठने वाला हर शख्स अपने-आप में खास होता है और उसकी एक शख्सियत होती है। यह शख्स जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने होता है, तो फिर टेलिविजन छोड़ने का दर्शक का दिल नहीं करता है। कुछ ऐसा ही KBC 18 के 27 अगस्त के एपीसोड में हुआ जब राजस्थान के उदयपुर से आए डॉ. अनुज भटनागर हॉट सीट पर बैठे थे।

7.5 लाख तक का गेम खेला

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर काम करने वाले अनुज अपनी पत्नी और बेटे के साथ शो में आए थे। उन्होंने 7.5 लाख रुपये तक का गेम खेला, लेकिन एक सवाल पर उनका गेम खत्म हो गया।

सही जवाब पर मिली एक लाइफलाइन

KBC के इस सीजन की शुरुआत सीमित लाइफलाइन ऑप्शन्स के साथ होती है और जैसे-जैसे कंटेस्टेंट गेम में आगे बढ़ते हैं उन्हें और लाइफलाइन मिलती जाती हैं। अनुज ने 3 लाख रुपये तक पहुंचने से पहले एक लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और 25,000 रुपये के सवाल का सही जवाब देने के बाद उन्हें एक और लाइफलाइन मिली।

10वें सवाल के लिए लाइफलाइन ली

5 लाख रुपये के 10वें सवाल का सही जवाब देने और उस पड़ाव तक पहुंचने से पहले, अनुज ने ‘संकेत सूचक’ लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। अमिताभ बच्चन से बातचीत के दौरान अनुज ने यह भी बताया कि उनकी पत्नी को हीरे का हार चाहिए था, जिससे उन्हें बड़ा इनाम जीतने की कोशिश करने की एक और वजह मिल गई।

यहां फंस गए GST कमिश्नर

इसके बाद अनुज ने ‘सुपर संदूक’ राउंड खेला और 10 में से नौ सवालों के सही जवाब देकर 90,000 रुपये जीते। उन्होंने गेम में एक और विकल्प जोड़ने के लिए ’50:50′ लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। 7.5 लाख रुपये का 11वां सवाल अनुज के लिए मुश्किल साबित हुआ और इसे पार करने के लिए उन्होंने ‘महाफ्लिप’ लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। फिर वह गेम के 12वें सवाल पर पहुंचे, जो 12.5 लाख रुपये का था। भारत, जॉर्डन और जाम्बिया के झंडों से जुड़ा यही सवाल हॉट सीट पर उनके सफर का अंत बना।

इस सवाल से सफर का हुआ अंत

अनुज ने 12.5 लाख रुपये के सवाल का जवाब गलत दे दिया। अनुज को भारत, जॉर्डन और जाम्बिया के झंडे दिखाए गए और पूछा गया:

तस्वीर में दिखाए गए झंडों वाले देशों के बारे में इनमें से कौन-सी बात सही है?

A. इनके अंग्रेजी नाम नदियों के नाम पर हैं

B. इनका आजादी का दिन एक ही है

C. इनकी राजधानियों के नाम New से शुरू होते हैं

D. ये उत्तरी गोलार्ध (Northern Hemisphere) में हैं

5 लाख रुपये के साथ वापस हुए अनुज

अनुज ने इसका जवाब आजादी का दिन एक ही है चुना। लेकिन यह गलत जवाब था। सही जवाब था अंग्रेजी नाम नदियों से आए हैं। हालांकि, उन्होंने 7.5 लाख रुपये के सवाल का सही जवाब दिया था, लेकिन 12.5 लाख रुपये के सवाल का गलत जवाब देने के बाद अनुज पैसे हार गए। चूंकि 5 लाख रुपये गारंटीड लेवल था, इसलिए उनकी जीती हुई रकम घटकर वापस 5 लाख रुपये हो गई और आखिर में उन्हें यही रकम मिली।