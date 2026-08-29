Bigg Boss 20 Contestants: ‘पापी पेट को भी तो पालना है…’ बिग बॉस में एंट्री पर रिया अहीर ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

Rhiya Ahir on Bigg Boss 20 Entry: रिया अहीर को लेकर चर्चाएं हैं कि वे ‘बिग बॉस 20’ में कंटेस्टेंट बन सकती हैं। ‘फैंस का फैसला’ कैंपेन में रिया अहीर और लव गिल के बीच वोटिंग की बात सामने आई है। इसी बीच रिया को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। रिया ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा कि एक्टिविज्म उनका पेशा नहीं है और 'पापी पेट को भी तो पालना है।'

Rhiya Ahir on Bigg Boss 20 Rumours: सलमान खान के मोस्ट अवेटेड रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ के शुरू होने से पहले ही कंटेस्टेंट्स को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। शो में कौन-कौन से चेहरे नजर आएंगे, इसे लेकर लगातार नए नाम सामने आ रहे हैं। इसी बीच रिया अहीर का नाम भी सुर्खियों में है। रिया को लेकर सोशल मीडिया पर उस समय चर्चा तेज हुई, जब उनके ‘बिग बॉस’ में उनकी एंट्री को उनके पुराने एक्टिविज्म से जोड़कर देखा जाने लगा।

रिया अहीर उस वक्त चर्चा में आई थीं, जब NEET पेपर लीक के विरोध में हुए एक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मुंबई में एक पुलिस वैन को रोक दिया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसके बाद उन्हें काफी पहचान मिली। अब ‘बिग बॉस’ में एंट्री की खबरों के बीच कुछ यूजर्स ने उन पर आरोप लगाया कि प्रदर्शन के जरिए उन्होंने लोकप्रियता हासिल की और अब उसी पहचान का फायदा उठाकर रियलिटी शो में पहुंचना चाहती हैं। इन ट्रोल्स को रिया ने अब अपने ही अंदाज में जवाब दिया है।

रिया और लव गिल के बीच ‘फैंस का फैसला’

दरअसल ‘बिग बॉस 20’ के मेकर्स ने संभावित प्रतिभागियों को लेकर ‘फैंस का फैसला’ कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत दर्शकों को ऐप पर दिए गए दो नामों में से अपने पसंदीदा चेहरे को वोट करने का मौका मिल रहा है। इस चरण में रिया अहीर और लव गिल के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। दोनों में से जिस नाम को दर्शकों का ज्यादा समर्थन मिलेगा, उसे शो में एंट्री मिलने की बात कही जा रही है। यही वजह है कि रिया का नाम सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई। कुछ यूजर्स ने उनके पुराने प्रदर्शन को उनकी बिग बॉस एंट्री से जोड़ते हुए सवाल उठाए।

रिया बोलीं- ‘पापी पेट को भी तो पालना है’

ट्रोलिंग के बीच रिया ने सोशल मीडिया पर एक कमेंट शेयर किया, जिसमें उनके एक्टिविज्म को लेकर सवाल उठाया गया था। कमेंट में दावा किया गया कि रिया पेशेवर एक्टिविस्ट नहीं हैं और उन्होंने सिर्फ एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसके बाद वह वायरल हो गईं। रिया ने इस टिप्पणी से सहमति जताते हुए जवाब दिया कि एक्टिविज्म उनका पेशा नहीं है और उन्हें अपनी जिंदगी चलाने के लिए काम भी करना पड़ता है। इसी दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा—“पापी पेट को भी तो पालना है।” उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। रिया ने यह भी संकेत दिया कि अगर वह अपनी सफाई देती हैं तो लोग उन पर ‘विक्टिम कार्ड’ खेलने का आरोप लगा सकते हैं।

वायरल वीडियो से एक रुपया भी नहीं कमाया

रिया ने अपने जवाब में एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस वीडियो की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर पहचान मिली, उससे उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया। उनका कहना था कि वायरल होने के बाद अगर उनके सामने नए अवसर आए हैं, तो उन अवसरों को तलाशना गलत नहीं है। रिया के मुताबिक उन्होंने प्रदर्शन के दौरान जो किया, वह उस समय उन्हें सही लगा और उन्होंने वही किया जिसमें उन्हें विश्वास था। इस तरह रिया ने उन आरोपों का जवाब दिया, जिनमें उनकी एक्टिविज्म को कथित तौर पर ‘बिग बॉस’ में जाने की रणनीति बताया जा रहा था।

13 साल से थिएटर से जुड़ी हैं रिया अहीर

रिया ने अपने बारे में बात करते हुए यह भी बताया कि उनका एक्टिंग से रिश्ता प्रदर्शन वाले वायरल वीडियो के बाद शुरू नहीं हुआ। वह लंबे समय से थिएटर से जुड़ी हुई हैं। उनके अनुसार वह करीब 13 साल से थिएटर कर रही हैं और महज साढ़े चार साल की उम्र में थिएटर से जुड़ गई थीं। उनके लिए एक्टिंग कोई अचानक सामने आया करियर विकल्प नहीं है। थिएटर के अलावा रिया मॉडलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप से भी जुड़ी हैं। वह अपने हाथ से बने कपड़ों का लेबल चलाती हैं और कई म्यूजिक वीडियोज में भी काम कर चुकी हैं।

क्या सच में बिग बॉस 20 में नजर आएंगी रिया?

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रिया अहीर वास्तव में सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 20’ का हिस्सा बनेंगी। उनका नाम ‘फैंस का फैसला’ कैंपेन में सामने आया है और वोटिंग के जरिए उन्हें लेकर फैसला होने की बात कही जा रही है। इसलिए उनकी एंट्री को अभी पक्की मानना जल्दबाजी होगी। हालांकि, मेकर्स की इस प्रक्रिया ने रिया को शो की चर्चाओं में जरूर ला दिया है।

6 सितंबर से शुरू होगा ‘बिग बॉस 20’

सलमान खान की मेजबानी वाला ‘बिग बॉस 20’ 6 सितंबर से शुरू होने की जानकारी दी गई है। शो को कलर्स टीवी के साथ JioHotstar पर भी देखा जा सकेगा। शो शुरू होने से पहले ही कंटेस्टेंट्स को लेकर चर्चाएं तेज हैं और रिया अहीर का नाम भी इसी वजह से सुर्खियों में है। अब देखना होगा कि फैंस की वोटिंग का नतीजा क्या रहता है और क्या रिया वाकई बिग बॉस के घर में कदम रखती हैं।