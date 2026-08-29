UGC NET 2026 Result: यूजीसी नेट परीक्षा के नतीजे घोषित, 84 विषयों के कट-ऑफ मार्क्स जारी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट परीक्षा जून 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। एजेंसी ने 84 विषयों के लिए विषय और श्रेणी के हिसाब से कट-ऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं। तीन विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स ओर सोशियोलॉजी की परीक्षा सितंबर में दोबारा होगी।

UGC NET 2026 Result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट परीक्षा जून 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। एजेंसी ने 84 विषयों के लिए विषय और श्रेणी के हिसाब से कट-ऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं। तीन विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स ओर सोशियोलॉजी की परीक्षा सितंबर में दोबारा होगी जिसके बाद इनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर लॉग इन करके अपने रिजल्ट और श्रेणी के हिसाब से कट-ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।

तीन विषयों की परीक्षा दोबारा होगी

एनटीए ने कहा कि इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का स्कोरकार्ड/रिजल्ट उनकी परीक्षाएं दोबारा होने के बाद ही मिलेगा। यह परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर, 2026 को दोबारा आयोजित होंगी।

CBT मोड में हुई थी परीक्षा

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए कुल 7,73,806 कैंडिडेट ने पंजीकरण किया था। इसमें 4,30,195 (55.59%) महिलाएं, 3,43,575 (44.40%) पुरुष और 36 (0.01%) थर्ड-जेंडर कैंडिडेट शामिल थे। यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा 22, 23, 24, 25, 29, 30 जून और 5 जुलाई को देश भर के 286 शहरों में 655 परीक्षा केंद्रों पर 87 विषय के लिए कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी।

84 विषयों की हुई थी परीक्षा

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के 84 विषयों के लिए उम्मीदवारों के प्रश्नपत्र, अस्थायी उत्तर कुंजी और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स 16 अगस्त को जारी किए गए थे। इन पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को 18 अगस्त तक समय दिया गया था। परीक्षार्थियों द्वारा सबमिट की गई चुनौतियों की विशेषज्ञों ने समीक्षा की, जिसके बाद फाइनल आंसर की को फाइनल किया गया और परिणाम प्रोसेस किए गए।

एक नजर में रिजल्ट