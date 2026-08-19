यहाँ घर खरीदारों से इकट्ठा किए गए 'इंटरेस्ट-फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी' (IFMS) फंड के कलेक्शन, मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर और इस्तेमाल के लिए उत्तर प्रदेश RERA के नियमों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने घर खरीदारों से इकट्ठा किए गए ‘इंटरेस्ट-फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी’ (IFMS) फंड को इकट्ठा करने, मैनेज करने, इन्वेस्ट करने, ट्रांसफर करने और इस्तेमाल करने के लिए जुलाई में एक नया सिस्टम शुरू किया है। UP RERA (जनरल) रेग्युलेशंस, 2019 में संशोधित प्रावधान, रेग्युलेशन 47 के तहत जुलाई में लागू हो गए हैं।

नियमों में बदलाव क्यों?

UP RERA के चेयरमैन संजय आर. भूसरेड्डी ने कहा, ”इस बदलाव का मकसद IFMS फंड को इकट्ठा करने, इन्वेस्ट करने, ट्रांसफर करने और इस्तेमाल करने में पारदर्शिता, जवाबदेही और फाइनेंशियल डिसिप्लिन सुनिश्चित करना है। घर खरीदार यह रकम कॉमन सुविधाओं के लंबे समय तक रखरखाव के लिए जमा करते हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि फंड पूरी तरह सुरक्षित रहे और इसका इस्तेमाल सिर्फ उसी मकसद के लिए हो जिसके लिए इसे बनाया गया है।”

उन्होंने कहा कि नए नियम IFMS फंड को सही तरीके से इकट्ठा करने, सुरक्षित इन्वेस्टमेंट, समय पर ट्रांसफर और अनिवार्य ऑडिट के जरिए अलॉटीज (घर पाने वालों) के हितों की रक्षा करेंगे और साथ ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के मैनेजमेंट में RWA की भूमिका को मजबूत करेंगे।

UP RERA के नए IFMS नियम: