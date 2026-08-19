FIH World Cup 2026: भारत ने पाकिस्तान को किया वर्ल्ड कप से बाहर, रोमांचक मुकाबले में हराया, दूसरे राउंड में पहुंचा

नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन स्थित वागेनर स्टेडियम में बुधवार शाम को भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप हॉकी का यह मुकाबला खेला गया. भारत ने आक्रामक खेल दिखाया और पाकिस्तान को वापसी का मौका नहीं दिया.

नई दिल्ली. भारत ने एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को ग्रुप मुकाबले में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. टीम इंडिया ने 5-3 से रोमांचक जीत के साथ दूसरे राउंड में कदम रखा. नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन स्थित वागेनर स्टेडियम में बुधवार शाम को यह मुकाबला खेला गया. भारत ने आक्रामक खेल दिखाया और पाकिस्तान को वापसी का मौका नहीं दिया.कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक ने दो-दो गोल किए. हार्दिक सिंह ने एक गोल दागा. पाकिस्तान की तरफ से हन्नान शाहिद ने दो जबकि सुफयान खान ने एक गोल मारा.

पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल बाद वर्ल्ड कप में खेलने उतरी भारतीय टीम ने आक्रामक शुरुआत की. मैच के पांचवें मिनट में ही विरोधी गोलपोस्ट पर जोरदार हमला बोला और गोल कर डाला. भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ दो पेनल्टी कॉर्नर मिले जिसमें से एक को कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने लो ड्रैग-फ्लिक के जरिए गोल पोस्ट में डाल दिया. पाकिस्तान ने अभी बराबरी करने की योजना ही बना था कि अभिषेक ने एक और गोल कर बढ़त 2-0 कर दिया. दूसरे क्वार्टर में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के हाफ में चढ़कर खेला और 21वें मिनट में हरमनप्रीत ने अपना दूसरा गोल कर स्कोर 3-0 कर दिया.

India gets the 3 points! 🇮🇳 What an exciting game against Pakistan! 💥#HWC2026 pic.twitter.com/4SwC2x2I63 — International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 19, 2026

पाकिस्तान ने किया गोल

भारत से तीन गोल खाने के बाद पाकिस्तान ने पलटवार किया और अगले ही मिनट हन्नान शाहिद के गोल कर दिया. पहला गोल खाने के सिर्फ दो मिनट बाद अभिषेक ने एक और गोल कर स्कोर 4-1 कर दिया. 25वें मिनट में पाकिस्तान को पेनाल्टी कॉर्नर मिला जिसे सुफयान खान गोल में डाल वापसी की उम्मीद जगाई. हाफ टाइम तक स्कोर 4-2 से भारत के हक में था. आगे था।

हार्दिक के गोल ने बढ़ाई बढ़त

पाकिस्तान को अब तक मैच में वापसी कि उम्मीद थी लेकिन तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत ने एक और गोल ठोक दिया. आदित्य अर्जुन लालगे को सर्किल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा गिराना भारी पड़ा. रेफरी ने भारत को पेनल्टी स्ट्रोक दिया जिसे हार्दिक सिंह गोल में बदल दिया. 5-2 से जीत हासिल कर भारतीय टीम ने दूसरे राउंड में जगह बनाई और पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया. भारत के साथ इंग्लैंड और पूल ए की शीर्ष दो टीमें शामिल होंगी। पूल ई की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी.