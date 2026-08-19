Manav Suthar Record: मानव सुथार का कमाल! गॉल टेस्ट में 10 विकेट चटका तोड़ा 49 साल पुराना रिकॉर्ड, पीछे छूटे दिग्गज

By
Viplove Kumar
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मानव सुथार ने भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ जीत दिलाई और एक साथ कई रिकॉर्ड तोड़ डाले. उन्होंने बिशन सिंह बेदी से 49 साल पुराने रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया. मैच के दौरान मानव सुथार ने हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला.
मानव सुथार ने तोड़ा बिशन सिंह बेदी का रिकॉर्ड

नई दिल्ली. श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में भारतीय टीम को मिली 165 रन की जीत में सबसे बड़ा योगदान युवा स्पिनर मानव सुथार का रहा. महज 24 साल की उम्र में इस फिरकी गेंदबाज ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले मुकाबले में 10 विकेट हासिल किए. टीम को जीत दिलाई और एक साथ कई रिकॉर्ड तोड़ डाले. उन्होंने बिशन सिंह बेदी से 49 साल पुराने रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया. मैच के दौरान मानव सुथार ने हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला.

भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच के आखिरी दिन गजब का प्रदर्शन किया. उन्होंने हाथ से निकले मैच में लगातार विकेट चटकाते हुए टीम को वापसी कराई. अपने पहले विदेशी दौरे के पहले टेस्ट मैच में ही 10 विकेट झटक लिए. इस प्रदर्शन के दम पर उन्होंने एक साथ कई पूर्व क्रिकेटर को पीछे छोड़ दिया. बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने गॉल टेस्ट में इतिहास रच दिया.

49 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

उन्होंने पूरे टेस्ट मैच में 45.2 ओवर में 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए. यह किसी भी भारत के बाएं हाथ के स्पिनर का विदेशी धरती पर टेस्ट में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन है. इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व स्पिनर बिशन सिंह बेदी के नाम था. उन्होंने दिसंबर 1977 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ के वाका के मैदान पर 194 रन देकर 10 विकेट लेने का कारनामा अंजाम दिया था. सुथार ने बेदी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. पहली पारी में 76 जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 10 विकेट पूरे किए. उन्होंने इस मैच में कुल 131 रन खर्च किए. तुलना करें तो बेदी से 63 रन कम देकर उतने ही विकेट निकाले.

श्रीलंका में हरभजन-अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ा

मानव सुथार ने श्रीलंका में खेलते हुए भारतीय स्पिनर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन ने श्रीलंका में एक टेस्ट में 10-10 विकेट चटकाने का कमाल किया था. कमाल की बात यह है कि दोनों गेंदबाजों ने भी गॉल में ही यह कारनामा किया था. हरभजन ने साल 2008 में 153 रन देकर 10 विकेट अपने नाम किए थे. वहीं साल 2015 में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान अश्विन ने 160 रन देकर 10 विकेट झटके थे. मानव सुथार ने 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए.